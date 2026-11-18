AI Deepfakes: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को जितना आसान बनाया है तो इसका उतना ही खतरनाक इस्तेमाल भी किया जा रहा है. अब इस तकनीक का शिकार मासूम बच्चे बन रहे हैं. इंटरनेट पर बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण से जुड़े मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं. शातिर अपराधी अब डीपफेक और न्यूडिफाई जैसे AI ऐप्स की मदद से बच्चों की नार्मल तस्वीरों को अश्लील फोटो में बदल रहे हैं.

एडिनबर्ग स्थित चाइल्डलाइट ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की एक ताजा रिसर्च में इसका खुलासा हुआ है. अमेरिकी संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन को टेक कंपनियों से मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 में AI से जुड़े बाल यौन शोषण के करीब 4700 मामले सामने आए थे जो 2025 में बढ़कर 4 लाख के पार पहुंच गए. पिछले दो सालों में ऐसे कंटेंट में 8400 फीसदी से ज्यादा का चौंकाने वाला उछाल दर्ज किया गया है.

ब्लैकमेलिंग का नया हथियार बने AI न्यूडिफाई ऐप्स

रिपोर्ट में बताया गया है कि अपराधी सोशल मीडिया या इंटरनेट से बच्चों की कोई नार्मल फोटो उठाते हैं और AI बेस्ड न्यूडिफाई ऐप्स के जरिए उन्हें अश्लील बना देते हैं. भले ही ये तस्वीरें पूरी तरह नकली होती हैं. लेकिन इनके जरिए बच्चों को डराना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और उनसे पैसे वसूलना बेहद आसान हो गया है. कई मामलों में अपराधी इन फर्जी तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर बच्चों से उनकी असली निजी तस्वीरें भी मांगते हैं.

इस पर चाइल्डलाइट की वैश्विक डेटा निदेशक प्रोफेसर डेबी फ्राई ने गहरी चिंता जताई है. द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि बच्चों के खिलाफ अपराध का तरीका कितनी तेजी से बदल रहा है. उन्होंने दुनियाभर की सरकारों और बड़ी टेक कंपनियों से अपील की है कि वे इस खतरे की गंभीरता को समझें और इसे रोकने के लिए तुरंत सख्त कदम उठाएं.





2 साल में 8400% अश्लील डीपफेक केस बढ़े

सिर्फ चाइल्डलाइट ही नहीं बल्कि इंटरनेट वॉच फाउंडेशन यानी IWF की ताजा जानकारी भी बेहद डराने वाली है. संगठन के मुताबिक साल 2026 के शुरुआती छह महीनों में ही उसने AI से तैयार की गई 6310 ऐसी तस्वीरों की जांच की है जो कानूनी तौर पर बच्चों के यौन शोषण की श्रेणी में आती हैं. हैरानी की बात यह है कि यह संख्या पूरे 2025 में दर्ज की गई 4512 तस्वीरों के मुकाबले करीब 40 फीसदी ज्यादा है.

इससे पहले फरवरी 2026 में यूनिसेफ ने भी दुनिया को आगाह किया था. 11 देशों में हुए यूनिसेफ की एक स्टडी में कम से कम 12 लाख बच्चों ने यह स्वीकार किया कि बीते एक साल में उनकी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर अश्लील डीपफेक बनाया गया. यूनिसेफ ने साफ कहा कि भले ही यह कंटेंट कंप्यूटर से बना होलेकिन पीड़ित बच्चों के लिए यह किसी असली शोषण से कम नहीं है और इससे उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है.





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भारत में सख्त हुए नियम 2 घंटे में हटाना होगा कंटेंट

AI डीपफेक के इस बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया है. देश में फरवरी 2026 से IT नियमों में नए संशोधनों को लागू कर दिया गया है जिसके तहत डीपफेक और AI से तैयार की गई बाल यौन शोषण सामग्री को तुरंत हटाना कंपनियों की कानूनी जिम्मेदारी है. खासतौर पर संवेदनशील और आपत्तिजनक कंटेंट के मामले में शिकायत मिलने के बाद उसे प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए दो घंटे की डेडलाइन तय की गई है.

बच्चों को लेकर बढ़ते डीपफेक्स के मामलों में एक्सपर्ट्स का कहना है कि माता-पिताओं को बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पब्लिक करने से बचना चाहिए और अपने बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में अच्छे से समझाते रहना चाहिए.

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