Google Drive Photos: स्मार्टफोन के कैमरे आजकल इतने एडवांस हो गए हैं कि एक-एक फोटो कई MB की बनती है. ऐसे में फोन का स्टोरेज जल्दी भरने पर ज्यादातर लोग अपनी यादगार तस्वीरों और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखने के लिए गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज का सहारा लेते हैं. लेकिन अक्सर यूजर्स की यह शिकायत रहती है कि क्लाउड पर अपलोड करने के बाद उनकी हाई-रेजोल्यूशन फोटो की चमक फीकी पड़ जाती है या तस्वीर धुंधली दिखाई देने लगती है.

दरअसल इसके पीछे ऐप की कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स और अपलोड करने का तरीका गलत होता है. गूगल अपने यूजर्स का स्टोरेज बचाने के लिए कई बार बैकअप और स्कैन क्वालिटी को लिमिटेड कर देता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीरें बिल्कुल उसी क्रिस्प और ओरिजिनल क्वालिटी में सेव रहें जैसी आपके फोन के कैमरे से खींची गई थीं तो अपलोड करने से पहले आपको अपने गूगल अकाउंट और ऐप की सेटिंग्स में कुछ चेंज करने होंगे.

गूगल ड्राइव की स्कैन और अपलोड सेटिंग में करें ये बदलाव

गूगल ड्राइव पर फाइल अपलोड करते समय वैसे तो डेटा ओरिजिनल फॉर्मेट में ही सेव होता है. लेकिन जब आप ड्राइव ऐप के इनबिल्ट कैमरा या स्कैन फीचर से कोई फोटो या डॉक्यूमेंट कैप्चर करते हैं. तो उसकी क्वालिटी कम हो सकती है. इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल ड्राइव ऐप खोलें और ऊपर बाईं तरफ दिख रही तीन लाइनों पर टैप करके सेटिंग्स में जाएं. यहां आपको Data Usage और Scan से जुड़े ऑप्शन दिखाई देंगे.

अगर आप ड्राइव के जरिए फोटो स्कैन कर रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर Image Enhancement और High Quality ऑप्शन को ऑन रखें. इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि गूगल ड्राइव पर कोई भी फोटो सीधे फोन की गैलरी या फाइल मैनेजर से + आइकन दबाकर ही अपलोड करें. कई लोग पहले फोटो को किसी मैसेजिंग ऐप पर भेजते हैं और फिर वहां से डाउनलोड करके ड्राइव पर डालते हैंनजिससे फोटो की क्वालिटी पहले ही खराब हो जाती है.





गूगल फोटोज में ओरिजिनल क्वालिटी सिलेक्ट करें

ज्यादातर स्मार्टफोन यूजर्स गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज के बैकअप को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं. क्योंकि दोनों ही ऐप्स आपके गूगल अकाउंट के एक ही 15GB फ्री स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपकी तस्वीरें गूगल फोटोज में बैकअप हो रही हैं और उनकी क्वालिटी कम हो रही है तो इसकी सबसे बड़ी वजह Storage Saver मोड है. गूगल फोटोज में डिफॉल्ट तौर पर यह सेटिंग ऑन रहती है जो आपकी 50MP या 108MP कैमरे से ली गई अच्छी तस्वीरों को कंप्रेस करके 16MP तक सीमित कर देती है.

इसे बदलने के लिए गूगल फोटोज ऐप खोलें और ऊपर राइट में अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करें. इसके बाद Photos Settings में जाएं और Backup पर टैप करें. यहां नीचे स्क्रॉल करने पर आपको Backup Quality का ऑप्शन मिलेगा. इस पर टैप करके Storage Saver की जगह Original Quality को सिलेक्ट कर लें. इसके बाद अपलोड होने वाली हर फोटो एकदम सही सेव होगी.





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अपलोड और डाउनलोड करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

कई बार गूगल ड्राइव पर फोटो अपलोड करने के बाद जब आप उसे ऐप के भीतर खोलकर देखते हैं. तो वह थोड़ी धुंधली या कम क्वालिटी की नजर आती है. इसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह गूगल ड्राइव का डेटा सेविंग प्रीव्यू फीचर है. जब आपके फोन में इंटरनेट की स्पीड धीमी होती है तो ड्राइव आपका मोबाइल डेटा बचाने के लिए स्क्रीन पर फोटो का लो-रेजोल्यूशन थंबनेल दिखाता है.

जैसे ही आप ऊपर दिए गए तीन डॉट्स पर क्लिक करके उस फोटो को डाउनलोड करेंगे वह आपके फोन में अपनी पूरी और असली क्वालिटी के साथ सेव हो जाएगी. इसके अलावा फाइल्स को Wi-Fi पर अपलोड किया करें जिससे डेटा भी खत्म नहीं होता और फाइल भी जल्दी अपलोड हो जाती है.

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