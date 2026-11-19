Headphones Under 1500 Rupees: आजकल गाने सुनने से लेकर ऑनलाइन क्लास, ऑफिस मीटिंग और मूवीज देखने लिए हर किसी को एक अच्छे हेडफोन की जरूरत पड़ती है. लेकिन जब बात नया वायरलेस हेडफोन खरीदने की आती है तो अक्सर लोगों को लगता है कि दमदार बेस और लंबी बैटरी के लिए कम से कम 3 से 4 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे. अगर आपका बजट 1500 रुपये से कम है और आप एक बढ़िया सा हेडफोन ढूंढ रहे हैं.

तो मार्केट में कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं. इन बजट हेडफोन्स में न सिर्फ 40mm के बड़े ड्राइवर्स मिलते हैं बल्कि एक बार फुल चार्ज करने पर ये 40 से 60 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप भी देते हैं. इसके अलावा कॉलिंग के लिए क्लियर माइक और गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी मोड जैसे प्रीमियम फीचर्स भी इनमें दिए गए हैं. चलिए बताते हैं 1500 रुपये के बजट में कौनसे हेडफोन्स मिल रहे हैं.

boAt Rockerz 412

अगर आप एक ऐसा वायरलेस हेडफोन चाहते हैं जिसे बार-बार चार्ज न करना पड़े तो boAt Rockerz 412 आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यह हेडफोन करीब 1299 से 1450 रुपये के बीच आसानी से मिल जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 60 घंटे का जबरदस्त प्लेबैक टाइम है जो एक बार चार्ज होने पर कई दिनों तक साथ निभाता है.

साउंड क्वालिटी के लिए कंपनी ने इसमें 40mm के डायनामिक ड्राइवर्स दिए हैं, जो बोट के सिग्नेचर साउंड के साथ गहरा बेस और साफ आवाज देते हैं. गेमिंग के शौकीनों के लिए इसमें 40ms लो-लेटेंसी वाला बीस्ट मोड मिलता है जिससे वीडियो और गेमिंग के दौरान आवाज बिल्कुल लैग नहीं करती. इसके अलावा लेटेस्ट ब्लूटूथ v5.4 कनेक्टिविटी, पसीने से बचाव के लिए IPX4 रेटिंग और क्लियर कॉलिंग के लिए ENx टेक्नोलॉजी भी इसमें दी गई है.





boAt Rockerz 421

लंबे समय तक हेडफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए कम्फर्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है. इस मामले में boAt Rockerz 421 एक शानदार ऑप्शन है जिसकी कीमत 1199 से 1499 रुपये के आसपास रहती है. कंपनी ने इसे बेहद हल्के और फोल्डेबल डिजाइन के साथ तैयार किया है, जिससे सफर के दौरान इसे बैग में रखना आसान हो. इसके ईयरकप्स पर बेहद मुलायम कुशन लगे हैं.जो घंटों इस्तेमाल के बाद भी कानों में दर्द नहीं होने देते.

ऑडियो परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें भी 40mm के पावरफुल ड्राइवर्स मिलते हैं जो मूवी देखने और म्यूजिक सुनने का मजा दोगुना कर देते हैं. बैटरी बैकअप के लिहाज से यह सिंगल चार्ज में 40 घंटे तक नॉन-स्टॉप चलता है. इसमें दिए गए आसान कंट्रोल बटन्स की मदद से आप बिना फोन निकाले वॉल्यूम कम-ज्यादा करने के साथ-साथ कॉल भी रिसीव कर सकते हैं.

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Zebronics Zeb-Thunder

अगर आपका बजट 1000 रुपये से भी कम है तो Zebronics Zeb-Thunder पर नजर डाल सकते हैं. यह हेडफोन करीब 749 से 799 रुपये की किफायती कीमत में उपलब्ध है. कम दाम होने के बावजूद इसमें 60 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप मिलता है, जो इसे इस सेगमेंट में बेहद खास बनाता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.3 के साथ-साथ ड्यूल डिवाइस पेयरिंग का फीचर भी दिया गया है.

यानी आप इसे एक ही समय में अपने लैपटॉप और स्मार्टफोन दोनों से कनेक्ट रख सकते हैं. इतना ही नहीं अगर कभी इसकी बैटरी खत्म भी हो जाए तो आप AUX केबल या सीधे माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर भी गाने सुन सकते हैं. साफ कॉलिंग के लिए इसमें एनवायर्नमेंटल नॉइज कैंसिलेशन और गेमिंग के लिए डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी शामिल है.





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