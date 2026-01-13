स्मार्टफोन मार्केट को मिला नया किंग, सैमसंग को पछाड़कर यह बनी सबसे बड़ी कंपनी
सैमसंग को पीछे छोड़कर ऐप्पल दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन गई है. ऐप्पल को आईफोन 16 और आईफोन 17 सीरीज की जबरदस्त बिक्री से फायदा हुआ है.
14 साल बाद स्मार्टफोन मार्केट को नया किंग मिल गया है. सैमसंग को पछाड़कर अब ऐप्पल दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन गई है और उसके पास 20 प्रतिशत मार्केट शेयर है. ऐप्पल को आईफोन 16 की सक्सेस और आईफोन 17 सीरीज हिट होने का फायदा हुआ है. काउंटरप्वाइंट रिसर्च के मुताबिक, सालाना आधार पर ऐप्पल की ग्रोथ 10 प्रतिशत रही, जबकि सैमसंग को केवल 4.6 प्रतिशत से संतोष करना पड़ा.
इस कारण बढ़ी ऐप्पल की बिक्री
सितंबर, 2025 में ऐप्पल ने आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च किया था और यह जबरदस्त हिट हुई. सीरीज के बेस मॉडल आईफोन 17 को भी लोगों ने खूब पसंद किया और यह कई जगह लंबे समय तक आउट ऑफ स्टॉक रहा. इसके अलावा आईफोन 16 का जादू अब तक बरकरार है. यह 2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन रहा. इसके अलावा जापान और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों में भी इसकी खूब डिमांड है. इसके चलते साल की आखिरी तिमाही में ऐप्पल ने मार्केट शेयर के मामले में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी. आईफोन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अगले कुछ सालों तक ऐप्पल की बादशाहत को कोई खतरा नहीं है.
ऐप्पल से थोड़ा ही पीछे है सैमसंग
रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग ऐप्पल से थोड़ा ही पीछे है और उसके पास 19 प्रतिशत मार्केट शेयर है. 2025 में कंपनी की ए-सीरीज, गैलेक्सी एस25 सीरीज और गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 की शानदार बिक्री हुई. हालांकि, लैटिन अमेरिकी और पश्चिमी यूरोप के देशों में कंपनी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा.
टॉप-5 में बाकी ये कंपनियां शामिल
ऐप्पल और सैमसंग को छोड़ दिया जाए तो टॉप-5 में बाकी तीनों कंपनियां चाइनीज हैं. 13 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ शाओमी तीसरे नंबर पर है और इमर्जिंग मार्केट्स में उसकी अच्छी डिमांड बनी हुई है. चौथे और पांचवे स्थान पर क्रमश: वीवो और ओप्पो है.
