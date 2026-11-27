Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सैमसंग ने गैलेक्सी वॉच 8 सीरीज के लिए अपडेट जारी किया.

वाइटल्स, हार्ट हेल्थ स्कोर जैसे कई नए फीचर्स जुड़े.

स्लीप कोचिंग और एपनिया डिटेक्शन में भी सुधार हुए.

यह अपडेट नवंबर से चरणबद्ध तरीके से जारी हो रहा है.

Samsung Galaxy Watch 8 : Samsung ने अपनी Galaxy Watch 8 सीरीज के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है. कंपनी के इस अपडेट के बाद यूजर्स को अपनी सेहत से जुड़ी पहले के मुकाबले ज्यादा जानकारी मिल सकेगी. इसमें कई ऐसे फीचर्स शामिल किए गए हैं, जिन्हें कंपनी ने पहले अपनी नई Galaxy Watch 9 और Galaxy Watch Ultra 2 में पेश किया था. अब ये सुविधाएं Galaxy Watch 8 और Galaxy Watch 8 Classic में भी मिलने लगी हैं.

Samsung ने One UI 9 Watch अपडेट के जरिए इन स्मार्टवॉच में वाइटल्स, हार्ट हेल्थ स्कोर, डेली कार्डियो लोड और फिटनेस इंडेक्स जैसे फीचर्स जोड़े हैं. इसके अलावा स्लीप कोचिंग को भी पहले से बेहतर बनाया गया है. स्लीप एपनिया फीचर में भी बदलाव किए गए हैं. इन सुविधाओं का यूज सैमसंग हेल्थ और सैमसंग हेल्थ मॉनिटर ऐप के जरिए किया जा सकेगा.

Samsung ने बढ़ाए एडवांस्ड हेल्थ फीचर्स

नए अपडेट में वाइटल्स फीचर काफी जरूरी है. यह यूजर के सोते समय शरीर से जुड़े पांच संकेतों को रिकॉर्ड करता है. इनमें हार्ट रेट, हार्ट रेट वैरिएबिलिटी, सांस लेने की दर, स्किन टेम्परेचर और ब्लड ऑक्सीजन लेवल शामिल हैं. इन आंकड़ों के आधार पर स्मार्टवॉच यूजर का एक सामान्य स्तर तैयार करती है. अगर रिकॉर्ड में उससे कोई बड़ा अंतर दिखाई देता है, तो यह अलर्ट दे सकती है. इसके लिए कम से कम सात रातों का स्लीप डेटा जरूरी है. वहीं हार्ट हेल्थ स्कोर नींद और रोजाना की एक्टिविटी जैसे आंकड़ों को मिलाकर एक स्कोर दिखाता है.

एक्सरसाइज और रिकवरी का भी मिलेगा हिसाब

Samsung ने डेली कार्डियो लोड फीचर भी शामिल किया है. यह वर्कआउट और डेली की एक्टिविटी के दौरान दिल पर पड़ने वाले दबाव को रिकॉर्ड करता है. इसके आधार पर यह एक्सरसाइज और रिकवरी के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक सही एक्टिविटी रेंज सजेस्ट करता है. इसके साथ फिटनेस इंडेक्स कई फिटनेस मेट्रिक्स को मिलाकर शरीर की फिटनेस का ओवरव्यू देता है. यह यूजर के गोल्स के मुताबिक फिटनेस कंटेंट भी सजेस्ट करता है.

स्लीप कोचिंग और स्लीप एपनिया फीचर में बदलाव

अपडेट के बाद स्लीप कोचिंग ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो गया है. यह पिछले 14 दिनों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम तीन दिनों के स्लीप डेटा के आधार पर सलाह देना शुरू कर सकता है. नींद के पैटर्न में बदलाव होने पर इसकी गाइडेंस भी बदलती रहती है. इसमें रोजाना की आदतों से जुड़ी चेकलिस्ट और बेहतर नींद के लिए आसान सुझाव मिलते हैं. स्लीप एपनिया फीचर भी अब नींद के दौरान सांस लेने में होने वाली रुकावटों को तीन स्तरों में दिखाता है. ये स्तर मिनिमल, ऑकेजनल और फ्रीक्वेंट हैं.

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कब से मिल रहा है अपडेट?

Samsung के मुताबिक, Galaxy Watch 8 और Galaxy Watch 8 Classic के लिए One UI 9 Watch अपडेट नवंबर से जारी होना शुरू हो गया है, हालांकि अलग-अलग देशों, मॉडल और कैरियर के हिसाब से इसकी उपलब्धता और फीचर्स में अंतर हो सकता है. कुछ सुविधाओं के लिए सैमसंग हेल्थ और सैमसंग हेल्थ मॉनिटरऐप को भी अपडेट करना जरूरी होगा.

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