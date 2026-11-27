Geyser Buying Tips: सर्दियों की शुरुआत होते ही सुबह-सुबह नहाना और रसोई में बर्तन धोना बड़े ही मुश्किल काम लगते हैं. इस मौसम सब लोग चाहते है कि नल खोलते ही तुरंत गर्म पानी मिल जाए. और तुरंत गर्म पानी के लिए लोग लगवाते हैं घरों में गीजर लेकिन जब किसी को नया गीजर खरीदना हो तो मार्केट में कई ऑप्शन देखकर कंफ्यूज हो जाता है.

समझ नहीं आता कि इंस्टेंट गीजर खरीदना सही होगा या फिर स्टोरेज गीजर. कई बार लोग गलत गीजर ले आते हैं जिससे पानी गर्म होने में आधा-आधा घंटा लग जाता है. फिर वक्त और बिजली दोनों की बर्बादी होती है. अगर आप भी इस ठंड में एक ऐसा गीजर खरीदने क की सोच रहे हैं जो मिनटों में पानी गर्म कर दे तो पढ़ लें ये खबर.

किसमें मिलेगा तुरंत गर्म पानी?

इंस्टेंट और स्टोरेज गीजर घर गर्म पानी की जरूरत को कौनसा गीजर तुरंत पूरी करेगा. इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टेंट और स्टोरेज गीजर के बीच का फर्क समझना होगा. इंस्टेंट गीजर आमतौर पर 1 लीटर, 3 लीटर या 5 लीटर की कैपेसिटी में आते हैं और इनमें 3000 वाट से 4500 वाट तक का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट लगा होता है. स्विच ऑन करते ही ये चंद सेकंड में पानी गर्म करना शुरू कर देते हैं. अगर आपको किचन के सिंक, वॉशबेसिन या अकेले इंसान के नहाने के लिए फटाफट गर्म पानी चाहिए.

तो इंस्टेंट गीजर सबसे बेस्ट ऑप्शन है. दूसरी तरफ स्टोरेज गीजर 10 लीटर से 25 लीटर तक के बड़े टैंक के साथ आते हैं. इनमें पानी गर्म होने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है लेकिन एक बार गर्म होने के बाद पानी घंटों तक गर्म रहता है. अगर आपके घर में 3 से 4 सदस्य हैं और सब एक के बाद एक नहाते हैं तो स्टोरेज गीजर ज्यादा सही साबित होता है.

वाट क्षमता और हीटिंग एलिमेंट पर जरूर दें ध्यान

कोई भी गीजर कितनी तेजी से पानी गर्म करेगा यह सीधे तौर पर उसकी वाट कैपेसिटी और हीटिंग एलिमेंट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है. अगर आपको तुरंत गर्म पानी चाहिए रहता है तो कम से कम 3000 वाट वाला गीजर खरीदना सही है. वहीं 2000 वाट वाले मॉडल पानी गर्म करने में थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं. हालांकि वे बिजली की खपत कम करते हैं. इसके साथ ही गीजर के अंदर लगे हीटिंग एलिमेंट चेक करना भी बहुत जरूरी है.

तांबे यानी कॉपर का हीटिंग एलिमेंट पानी को सबसे तेजी से गर्म करता है और लंबे समय तक चलता है. आजकल कई आधुनिक गीजर में ग्लास-लाइन कोटिंग और वर्ल-फ्लो तकनीक भी दी जा रही है जिससे ठंडा और गर्म पानी आपस में जल्दी नहीं मिलता. इस तकनीक की मदद से आपको नल खोलते ही बिना रुके लगातार तेज गर्म पानी मिलता रहता है और बार-बार इंतजार नहीं करना पड़ता.





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इन चीजों पर भी दें ध्यान

सिर्फ पानी जल्दी गर्म होना ही काफी नहीं है बल्कि गीजर की मजबूती और सेफ्टी भी उतनी ही मायने रखती है. अगर आपके इलाके में खारा पानी यानी हार्ड वॉटर आता है. तो नार्मल टैंक वाले गीजर में बहुत जल्दी जंग लग जाता है. ऐसे में स्टेनलेस स्टील या ग्लास-लाइन कोटिंग वाले इनर टैंक सही रहते हैं. जो खारे पानी में भी खराब नहीं होते. इसके अलावा अगर आप किसी मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग या ऊपरी मंजिल पर रहते हैं.

तो गीजर की प्रेशर रेटिंग जरूर देखें. हाई-राइज फ्लैट्स के लिए कम से कम 6 से 8 बार प्रेशर झेलने वाला गीजर लेना जरूरी है. सेफ्टी के लिहाज से ऑटो कट-ऑफ, थर्मल ओवरहीट प्रोटेक्शन और मल्टी-फंक्शन सेफ्टी वाल्व जैसे फीचर्स होना जरूरी हैं. तो साथ ही 4 या 5 स्टार BEE रेटिंग वालs ही चुनें.जिससे कड़ाके की ठंड में भी बिजली का बिल आपकी जेब पर भारी न पड़े.

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