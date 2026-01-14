धमाल मचाने की तैयारी में OpenAI, इयरफोन की शेप में लाएगी मिनी कंप्यूटर, एयरपॉड्स का छूटेगा पसीना
ओपनएआई एक स्पेशल ऑडियो गैजेट पर काम कर रही है, जो इयरफोन की शेप में मिनी कंप्यूटर होगा. इसे फॉक्सकॉन मैन्यूफैक्चर करेगी और सिंतबर में इसके लॉन्च होने की उम्मीद है.
एआई चैटबॉट चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई ने इस साल के लिए धांसू तैयारी की है. कंपनी एक नए स्पेशल ऑडियो गैजेट पर काम कर रही है, जो इयरफोन की शेप में मिनी कंप्यूटर होगा. इसमें कोई स्क्रीन नहीं होगी और यह वॉइस कमांड के साथ काम करेगा. कंपनी ने इस डिवाइस को स्वीटपी (Sweetpea) कोडनेम दिया है और इसमें चैटजीपीटी को इंटीग्रेट किया जाएगा. लीक्स की मानें तो यह डिवाइस इसी साल लॉन्च हो सकता है.
2023 से चल रहा है डिवाइस पर काम
इस गैजेट पर 2023 से काम चल रहा है, जब ऐप्पल ने आईफोन और दूसरे ऐप्पल डिवाइस के डिजाइनर जॉनी ईव की कंपनी के साथ हाथ मिलाया था. अब दोनों कंपनियां इस डिवाइस को लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और इसी सितंबर के आसपास बाजार में उतारा जा सकता है. बताया जा रहा है कि इस डिवाइस की मैन्यूफैक्चरिंग फॉक्सकॉन करेगी, जिसे 2028 के आखिर तक ओपनएआई के 5 हार्डवेयर प्रोडक्ट्स तैयार करने को कहा गया है.
कैसे काम करेगा नया गैजेट?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्वीटपी का डिजाइन सबसे अनोखा होगा और यह मेटल से बना होगा. इसके अंदर दो कैप्सूल जैसे मॉडयूल होंगे और इन्हें आसानी से पहना और उतारा जा सकेगा. इसमें सैमसंग का एक्सिनोस चिपसेट दिया जा सकता है. पावर के लिए इसमें लिथियम-आयन बैटरी मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है. इसके फीचर्स देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह अब तक मार्केट में मौजूद सभी इयरफोन को पीछे छोड़ देगा.
कितनी रह सकती है कीमत?
इस डिवाइस में पूरी तरह से नई और यूनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जिससे इसके दाम ज्यादा होने की संभावना है. यह भले ही एक इयरफोन की शेप में आएगा, लेकिन इसमें स्मार्टफोन वाले कंपोनेंट यूज किए जा रहे हैं, जिस कारण ग्राहकों को इसे खरीदने के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है.
ये भी पढ़ें-
स्मार्टफोन मार्केट को मिला नया किंग, सैमसंग को पछाड़कर यह बनी सबसे बड़ी कंपनी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL