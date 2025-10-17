हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसैमंसग को लगा बड़ा झटका, Galaxy S25 Edge की नहीं हो रही बिक्री, S26 Edge को नहीं करेगी लॉन्च

सैमंसग को लगा बड़ा झटका, Galaxy S25 Edge की नहीं हो रही बिक्री, S26 Edge को नहीं करेगी लॉन्च

अल्ट्रा-थिन स्मार्टफोन की शुरुआत करने वाली सैमसंग को बड़ा झटका लगा है. कंपनी के S25 Edge की बिक्री उम्मीदों के मुताबिक नहीं है. इसके चलते कंपनी इस लाइनअप को बंद करेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Oct 2025 12:19 AM (IST)
Preferred Sources

सैमसंग ने Galaxy S25 Edge को लॉन्च कर अल्ट्रा-थिन स्मार्टफोन की शुरुआत की थी. इसके बाद टेक्नो और ऐप्पल जैसी कंपनियां भी अपने पतले फोन लॉन्च कर चुकी हैं. हालांकि, सैमसंग को इस फोन को लेकर बड़ा झटका लगा है और इसकी बिक्री कंपनी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो रही है. इसके चलते सैमसंग ने इस फोन के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल S26 Edge को लाने का प्लान कैंसिल कर दिया है. 

Edge लाइनअप को बंद करेगी सैमसंग

कोरियाई मीडिया आउटलेट न्यूजपिम के मुताबिक, सैमसंग अगले साल S26 Edge को लॉन्च नहीं करेगी. S25 Edge की कम बिक्री को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भी यह मैसेज दे दिया है कि Edge लाइन को बंद किया जा रहा है. मौजूद स्टॉक बिकने पर कंपनी इसका प्रोडक्शन बंद कर देगी. इस अनुभव को देखते हुए निकट भविष्य में सैमसंग की तरफ से अल्ट्रा-स्लिम फोन लॉन्च होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है.

बिक्री के आंकड़े संतोषजनक नहीं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल अगस्त तक S25 Edge की सिर्फ 1.31 मिलियन यूनिट्स की ही बिक्री हुई है. इसकी तुलना में S25, S25 Plus और S25 Ultra की क्रमश: 8.28 मिलियन, 5.05 मिलियन और 12.18 मिलियन यूनिट्स बिक चुकी है. हालांकि यह पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि S25, S25 Plus और S25 Ultra को जनवरी में लॉन्च कर दिया गया था, जबकि Edge मॉडल मई में लॉन्च हुआ था.

S26 Edge की जगह लॉन्च होगा यह मॉडल

पहले ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि सैमसंग अगले साल S26 Plus की जगह Edge मॉडल लॉन्च करेगी, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए S26 Plus की लाइनअप में जगह पक्की हो गई है. अगले साल कंपनी की तरफ से अपनी फ्लैगशिप सीरीज में गैलेक्सी S26 Pro, S26 Plus और S26 Ultra मॉडल को लॉन्च किया जाएगा. S26 Pro को लाइनअप के बेस मॉडल की जगह लॉन्च किया जाएगा.

Published at : 17 Oct 2025 12:19 PM (IST)
Tags :
Samsung TECH NEWS Samsung Galaxy S26 Edge
