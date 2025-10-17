गूगल अकाउंट यूजर्स को ड्राइव स्टोरेज की जरूरत पता है. फोटो-वीडियो स्टोर करने हो या किसी भी प्रकार का डेटा, ड्राइव स्टोरेज हमेशा कम ही लगती है. अब दिवाली से पहले गूगल ने इस टेंशन को दूर कर दिया है और इस त्योहार पर आपको तस्वीरें लेते समय स्टोरेज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. दरअसल, गूगल एक स्पेशल ऑफर लेकर आई है, जिसमें बेहद कम दाम में खूब स्टोरेज मिल रही है. ऐसे में अगर आपको गूगल ड्राइव स्टोरेज की जरूरत है तो यह मौका चूकना नहीं चाहिए.

ये है गूगल का स्पेशल ऑफर

इस स्पेशल ऑफर के तहत गूगल के प्रीमियम 2TB वाले प्लान को सिर्फ 11 रुपये में खरीदा जा सकता है, जी हां. सही पढ़ा आपने. गूगल ने अपने स्टोरेज प्लान दिवाली ऑफर के तहत सस्ते कर दिए हैं. अगर आपको कम स्टोरेज की जरूरत है तो आप गूगल लाइट का 30GB वाला प्लान ले सकते हैं. इसके लिए आपको पहले तीन महीनों तक सिर्फ 11 रुपये देने होंगे. तीन महीनों बाद यूजर्स से 59 रुपये प्रति महीने लिए जाएंगे. इसी तरह 100GB वाले बेसिक प्लान को भी पहले तीन महीनों तक 11 रुपये में खरीदा जा सकता है और बाद में हर महीने 130 रुपये चुकाने होंगे.

स्टैंडर्ड प्लान के लिए भी यह ऑफर

गूगल अपने 200GB वाले स्टैंडर्ड प्लान को भी ऑफर के तहत पहले तीन महीनों तक 11 रुपये में दे रही है. तीन महीनों बाद इस प्लान के लिए प्रति महीने 210 रुपये चुकाने होंगे. यहां तक की कंपनी का 2TB स्टोरेज वाला प्लान भी महज 11 रुपये में खरीदा जा सकता है. तीन महीनों बाद इस प्लान की कीमत 650 रुपये प्रति महीना हो जाएगी.

सालाना प्लान पर मिल रही छूट

गूगल ने अपने इन सारे प्लान के सालाना सब्सक्रिप्शन पर भी छूट का ऐलान किया है. 30GB वाला सालाना प्लान महज 479 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसी तरह 100GB वाला प्लान 1560 की जगह 1000 रुपये और 200GB प्लान 2520 की जगह 1600 रुपये में लिया जा सकता है. 2TB प्रीमियम प्लान की सालाना कीमत अब 7800 रुपये से घटाकर 4900 रुपये कर दी गई है.

