Samsung Galaxy S24 पर आ गई 30,000 रुपये से ज्यादा की छूट, जानें कहां मिल रहा इतना सस्ता
Samsung Galaxy S24 पर इस समय शानदार डिस्काउंट मिल रहा है. अमेजन से इसे खरीदने पर 30,000 रुपये से अधिक की छूट पाई जा सकती है.
अगले हफ्ते सैमसंग की Galaxy S26 सीरीज लॉन्च हो रही है. इसके चलते कंपनी अपनी पुरानी सीरीज के मॉडल्स की कीमतों में कटौती कर रही है. इसका सबसे बड़ा फायदा Galaxy S24 को मिला है, जिस पर अभी 30,000 रुपये से अधिक का डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप दमदार कैमरा सेटअप और शानदार लुक वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो सैमसंग का यह मॉडल एक शानदार च्वॉइस हो सकता है. आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं और इस पर कहां डील मिल रही है.
Galaxy S24 के स्पेसिफिकेशंस
सैमसंग के इस धाकड़ फोन में 6.2 इंच का Dynamic LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz की रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इस पर Corning Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन दी गई है. इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 8 gen 3 प्रोसेसर है, जिसे Adreno 750 GPU से पेयर किया गया है. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 50MP+12MP+10MP का रियर सेटअप और सेल्फी के लिए 12MP का सेंसर मिलता है. इसमें 25W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट वाला 4000mAh का बैटरी पैक लगा हुआ है.
कहां मिल रही है डील?
भारत में इस फोन को 74,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी अमेजन पर इसका 8GB+128GB Onyx Black वेरिएंट 30,000 रुपये से ज्यादा की सीधी छूट के बाद 42,170 रुपये में लिस्टेड है. इसके साथ इस पर 1265 रुपये का कैशबैक भी दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत लगभग 41,000 रुपये रह जाती है. इस कीमत में यह फोन एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है.
गूगल पिक्सल 9ए की कीमत में भी हुई कटौती
गूगल ने हाल ही में पिक्सल 10ए को लॉन्च किया है. इसकी लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने पिक्सल 9ए की कीमत को कम कर दिया था. 49,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया पिक्सल 9ए अब 10,000 रुपये की कटौती के बाद 39,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.
