Google Pixel 9a पर बंपर छूट, नए मॉडल की लॉन्चिंग से पहले धड़ाम हो गई कीमत, यहां देखें डील

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगले हफ्ते गूगल अपना नया मिड-रेंज स्मार्टफोन Pixel 10a लॉन्च करेगी. उससे पहले कंपनी ने मौजूदा मॉडल Pixel 9a की कीमतों में भारी कमी कर दी है. ऐसे में अगर आप सस्ती कीमत में Pixel 9a खरीदना चाहते हैं तो इससे शानदार मौका फिर नहीं आएगा. इस फोन में शानदार लुक के साथ दमदार कैमरा सेटअप और एकदम क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलता है. आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या-क्या फीचर्स हैं और इसकी कीमत कितनी कम हुई है.

ये हैं Pixel 9a के स्पेसिफिकेशंस

Pixel 9a को पिछले साल 6.3 इंच के pOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया था, जो 120Hz की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. कई बिल्ट-इन एआई फीचर्स के साथ आने वाले इस फोन में गूगल का Tensor G4 चिपसेट लगा हुआ है. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 48MP का प्राइमरी और 13MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर लगा हुआ है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 13MP का फ्रंट कैमरा है. इसमें 5000mAh का बैटरी पैक मिलता है.

कितनी कम हुई कीमत?

भारत में Pixel 9a के 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को 49,999 रुपये और 256GB स्टोरेज वर्जन को 54,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इन दोनों ही वेरिएंट की कीमतों में 10,000-10,000 रुपये की कटौती हुई है, जिसके बाद इन्हें क्रमश: 39,999 और 44,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. नई कीमतें अमेजन, फ्लिपकार्ट और क्रोमा समेत लगभग सभी बड़े रिटेल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव हो गई हैं.

आईफोन 17 पर भी मिल रही है धांसू डील

क्रोमा पर 6 फरवरी से शुरू हुई सेल में 82,900 रुपये की असली कीमत वाले आईफोन 17 को कुछ शर्तों के साथ 50,000 रुपये से भी कम में खरीदा जा सकता है. इस फोन की खरीद पर ग्राहक एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने फोन पर 23,500 रुपये तक की छूट, 8,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 2,000 रुपये का कैशबैक पा सकते हैं. अगर सारे ऑफर्स को मिला लिया जाए तो आईफोन 17 की कीमत 50,000 रुपये से भी कम रह जाती है.

ये भी पढ़ें-

अब भी पासवर्ड यूज कर रहे हैं? पुराना हो गया यह तरीका, एकदम सेफ रहना है तो यूज करें पासकी