सिर्फ 10 मिनट में आपके घर पहुंच जाएंगे सैमसंग के फोन और टैबलेट, कंपनी का बड़ा ऐलान
अब सैमसंग के डिवाइस खरीदने के लिए आपको स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं है. इंस्टामार्ट के जरिए आप महज 10 मिनट में सैमसंग के डिवाइस अपने घर मंगवा सकेंगे.
सैमसंग के स्मार्टफोन और दूसरे डिवाइस खरीदने के लिए अब आपको मार्केट जाने या स्टोर में लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है. आपके ऑर्डर करने के 10 मिनट के भीतर ही कंपनी के डिवाइस आपके घर पहुंच जाएंगे. इसके लिए सैमसंग ने क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट के साथ पार्टनरशिप की है. इसके तहत इंस्टामार्ट सैमसंग के स्मार्टफोन, वीयरेबल, टैबलेट्स और दूसरी एक्सेसरीज को महज 10 मिनट के भीतर ग्राहक के घर पहुंचा देगी.
ऐसे ग्राहकों को होगा फायदा
सैमसंग पिछले कुछ समय से हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होने की कोशिश में जुटी है और यह ताजा पार्टनरशिप उसी दिशा में उठाया गया कदम है. इससे सैमसंग को अपने डिवाइस बेचने को एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है. दूसरी तरफ इंस्टामार्ट पर भी ग्राहकों को ग्रॉसरी के अलावा टेक डिवाइस खरीदने का मौका मिल जाएगा. इस पार्टनरशिप से ऐसे ग्राहकों को फायदा होगा, जिनके घर से कंपनी के स्टोर ज्यादा दूर हैं या जो डिवाइस खरीदने के लिए मार्केट में आना पसंद नहीं करते. इसके अलावा अगर किसी को आखिरी समय पर गिफ्ट देने का प्लान बना हो तो ग्राहक तुरंत डिवाइस ऑर्डर कर सकेंगे.
किन शहरों में अवेलेबल होगी यह सर्विस?
सैमसंग ने अभी तक इस सर्विस के उपलब्धता वाले शहरों की जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि जिन शहरों में इंस्टामार्ट की सर्विस मजबूत है, वहां के ग्राहक सैमसंग के डिवाइसेस के होम डिलीवरी ले सकेंगे. बता दें कि यह अपनी तरह का पहला प्रयोग नहीं है और पहले भी क्विक-कॉमर्स कंपनियां स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट डिलीवर कर रही हैं. इंस्टामार्ट ही सैमसंग के अलावा वनप्लस, ऐप्पल और रेडमी के स्मार्टफोन डिलीवर करती हैं. इसके कंपीटिटर ब्लिकंइट और जेप्टो भी अलग-अलग शहरों में स्मार्टफोन डिलीवर करते आए हैं. ग्राहक महंगे से महंगे फोन को अपने घर बैठे कुछ ही मिनटों में मंगवा सकते हैं.
