रेस्टोरेंट के QR मेनू से आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं स्कैमर, इस तरह खुद को रखें सेफ

आजकल कई रेस्टोरेंट में QR मेनू का यूज होने लगा है. इसके लिए टेबल पर QR कोड चिपका दिया जाता है. इसका फायदा यह होता है कि आपको प्रिंटेड मेनू की जरूरत नहीं पड़ती. कस्टमर्स को केवल QR कोड को स्कैन करना है और पूरा मेनू उसकी फोन स्क्रीन पर आ जाएगा. यह सब बहुत आसान और सुविधाजनक लगता है, लेकिन अब स्कैमर इसका फायदा उठाकर लोगों के अकाउंट खाली करने में लगे हुए हैं. सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने इसे लेकर चेतावनी दी है.

हालिया समय में बढ़ने लगे हैं ऐसे मामले

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों से QR कोड के जरिए होने वाले स्कैम तेजी से बढ़े हैं. इस तरह के अटैक्स को क्विशिंग अटैक (Quishing Attacks) नाम दिया गया है. यह नाम भले ही नया है, लेकिन स्कैम करने का तरीका पुराना ही है. इसमें स्कैमर असली QR कोड के ऊपर नकली कोड लगा देते हैं. जैसे ही कोई यूजर इन्हें स्कैन करेगा, उसकी स्क्रीन पर मेनू ओपन होने या पेमेंट पेज खुलने की बजाय उसे फर्जी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा. यह वेबसाइट यूजर का नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, बैंकिंग डिटेल्स और पासवर्ड आदि चुरा लेती है. कई मामलों में यह यूजर के डिवाइस पर मालवेयर भी इंस्टॉल कर सकती है.

ऐसे स्कैम से कैसे बचें?

अगर आपको QR कोड स्टीकर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नजर आए तो उसे स्कैन करने से बचें.

रेस्टोरेंट में लगा QR कोड स्टीकर अगर दोबारा चिपकाया, कटा-फटा लगे तो वेरिफाई करने के बाद ही उसे स्कैन करें.

पार्किंग या दूसरे ओपन स्पेसेस में लगे QR कोड को कभी स्कैन न करें.

अगर कोई आपको मैसेज या ईमेल के जरिए QR कोड भेजकर उस पर पेमेंट करने को कहे तो सतर्क रहें.

इसी तरह अगर किसी QR कोड को स्कैन करने के बाद बैकिंग पासवर्ड, फुल कार्ड नंबर या अकाउंट पासवर्ड आदि मांगे जाते हैं तो सावधान रहें. आमतौर पर स्कैमर ही इस तरह की एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगते हैं.

