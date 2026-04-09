RCB के स्टार गेंदबाज को काटने पड़ रहे कोर्ट के चक्कर, भारत आने का नहीं मिला मौका; IPL से जुड़ा है मामला
Nuwan Tushara IPL 2026: RCB के स्टार तेज गेंदबाज नुवान तुषारा कोर्ट केस में फंसे हुए हैं. सामने आई श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की प्रतिक्रिया के बाद यह मामला लंबा खिंच सकता है.
Sri Lanka Cricket Nuwan Tushara: एक तरफ बांग्लादेश क्रिकेट में भूचाल आया हुआ है. विवादों में श्रीलंका भी पीछे नहीं है. श्रीलंकाई तेज गेंदबाज नुवान तुषारा ने IPL 2026 में खेलने के लिए नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) ना मिलने पर श्रीलंका क्रिकेट (SLC) के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. तुषारा की दलील के संबंध में SLC ने कोलंबो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सूचना दे दी है कि वह तेज गेंदबाज द्वारा दायर याचिका के खिलाफ आपत्ति दर्ज करवाएगा. इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.
क्या है मामला?
यह पूरा मामला श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड द्वारा NOC ना मिलने से जुड़ा है. विदेशी खिलाड़ियों को IPL में खेलने के लिए अपने देश के बोर्ड से एनओसी लेना जरूरी होता है. तेज गेंदबाज नुवान तुषारा ने कहा था कि 2024 और 2025 सीजन में एनओसी मिलने के बाद वो RCB के लिए खेले थे. मगर नई फिटनेस प्रणाली के मानकों को पूरा करने में असफलता का हवाला देकर उन्हें एनओसी नहीं दी गई.
तुषारा ने कहा कि उनका श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च, 2026 को समाप्त हो चुका है. तुषारा ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर जाने के कारण नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहते हैं. तेज गेंदबाज ने कोर्ट को यह भी बताया कि बोर्ड द्वारा उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया था कि उनके राष्ट्रीय टीम में चयन पर विचार नहीं किया जाएगा. ऐसे में उन्होंने बोर्ड की ओर से NOC ना मिलने को अनुचित बताया.
कब होगी अगली सुनवाई?
नुवान तुषारा ने अपनी याचिका में बताया था कि एनओसी ना मिलने पर RCB उन्हें आईपीएल 2026 सीजन में रिप्लेस कर देगी. उन्हें मिनी ऑक्शन में आरसीबी ने 1.60 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. तुषारा ने कहा कि NOC ना मिलने पर उन्हें कमाई और भविष्य में मिलने वाले मौकों की दृष्टि से नुकसान होगा. मगर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड तुषारा की दलील पर आपत्ति जताएगा और मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.
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Source: IOCL