मैडम पढ़ा रही हैं या सेवा करा रही हैं? बच्चे से पंखा झलवाती दिखी टीचर, घूम जाएगा आपका भी दिमाग

Viral video: सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इन सवालों को और गहरा कर रहा है. इस वीडियो में एक शिक्षिका क्लासरूम में पढ़ने के बजाय आराम करती नजर आती हैं, जबकि एक छोटा बच्चा उनके पीछे खड़ा होकर पंखा झलता दिखाई देता है. यह नजारा देखकर लोग हैरान भी हो रहे हैं और गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है कि क्या यही सरकारी शिक्षा का स्तर है.



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क्या है पूरा मामला?



यह वीडियो मध्य प्रदेश के रीवा के एक सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि टीचर कान में ईयर फोन लगाएं किसी से बातचीत में बिजी है. जबकि एक बच्चा उनके पीछे खड़ा होकर लगातार पंखा झल रहा है. बच्चा काफी देर तक पंखा झलते-झलते थक जाता है और बीच-बीच में अपने हाथ को पकड़ता भी नजर आता है. लेकिन टीचर इस पर ध्यान नहीं देती है. वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो के अनुसार पता चलता है कि क्लास रूम में पढ़ाई का माहौल नहीं है. एक तरफ बच्चा पंखा चल रहा है दूसरी तरफ शिक्षिका अपने काम में व्यस्त है. यही वजह है कि लोग इसे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल करने वाला मामला बता रहे हैं. इसके अलावा लोग सरकारी स्कूलों को लेकर भी सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं.





सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स



यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स कई तरह के कमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है बेचारा बच्चा थक गया, टीचर को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए. इसके अलावा दूसरा यूजर कमेंट करता है सरकारी स्कूल टीचर सबसे आराम की नौकरी हो गई है अब तो. वहीं कुछ यूजर कमेंट करते हैं कि लाखों की सैलरी लेकर भी पढ़ाने में रुचि नहीं रखते, यह टीचर. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है ऐसे टीचर समाज पर बोझ है. वहीं कुछ यूजर ने ताना मारते हुए कमेंट किया जय.. जय.. हो सरकारी कर्मचारियों की. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है यही व्यवस्थाएं देखकर लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को जाने देने को तैयार हैं. इसके अलावा एक यूजर ने कमेंट किया सभी सरकारी टीचर जो बच्चों को पढ़ाते हैं यही हाल है. वहीं कुछ यूजर ने कमेंट किया स्कूल परिसर में, हर कमरे में, ग्राउंड में हर जगह कैमरा होना चाहिए और उसको ऑपरेट करने वाला सीधा शिक्षा विभाग होना चाहिए. इसके अलावा कुछ यूजर ने पूरे सिस्टम पर सवाल उठाए तो कुछ ने सख्त कार्रवाई की मांग भी की.

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