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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 17 Pro खरीदते समय नहीं लगेगा जोर का झटका! यहां मिल रहा हजारों की बचत का मौका

iPhone 17 Pro खरीदते समय नहीं लगेगा जोर का झटका! यहां मिल रहा हजारों की बचत का मौका

iPhone 17 Pro Discount: ऐप्पल के फ्लैगशिप डिवाइस iPhone 17 Pro को खरीदने की प्लानिंग बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. अभी यह फोन हजारों की बचत के साथ खरीदा जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 03:03 PM (IST)
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iPhone 17 Pro Discount: अब ऐप्पल का फ्लैगशिप डिवाइस iPhone 17 Pro खरीदते समय आपको झटका नहीं लगेगा. अगर आप महंगी कीमत के कारण अभी तक इसे खरीदने से बच रहे थे तो आपकी यह टेंशन भी दूर हो गई है. अब इस आईफोन पर ऐसा ऑफर आ गया है, जिससे आप हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं. शानदार डिस्काउंट वाला यह ऑफर आपके फेवरिट आईफोन को खरीदना और भी स्पेशल बना देगा. आइए एक नजर डाल लेते हैं कि iPhone 17 Pro में क्या-क्या फीचर्स हैं और इस पर कुल कितना डिस्काउंट मिल रहा है. 

iPhone 17 Pro के स्पेसिफिकेशंस

iPhone 17 Pro को पिछले साल सितंबर में दमदार अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया गया था. इसकी स्क्रीन की बात करें तो यह 6.3 इंच के OLED Super Retina XDR डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. ऐप्पल के पावरफुल A19 Pro चिपसेट से लैस यह आईफोन मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स आसानी से हैंडल कर लेता है. इसके रियर में 48MP प्राइमरी लेंस के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो के लिए 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा दिया गया है. इस आईफोन में 4,252 mAh का बैटरी पैक मिलता है.

iPhone 17 Pro पर कितना डिस्काउंट?

iPhone 17 Pro पर चल रहे डिस्काउंट ऑफर के बारे में जानते ही आप इसे खरीदने की सोचेंगे. भारत में इसे 1,34,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी इसे खरीदने के लिए आपको इतनी रकम देने की जरूरत नहीं है. विजय सेल्स पर यह फोन 2400 रुपये से ज्यादा के फ्लैट डिस्काउंट के बाद 1,32,490 रुपये में लिस्टेड है. इस छूट के अलावा ग्राहक HSBC क्रेडिट कार्ड से 6,000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट भी पा सकते हैं. कुल मिलाकर अभी इस आईफोन को 8,000 रुपये से अधिक की बचत के साथ खरीदा जा सकता है.

Google Pixel 10 भी मिल रहा है सस्ता

Google Pixel 10 पर भी इस समय शानदार डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ यह फोन अभी अमेजन पर सिर्फ 69,930 रुपये में लिस्टेड है. करीब 10,000 रुपये के इस डिस्काउंट के साथ-साथ लगभग 2100 रुपये के कैशबैक और 2500 रुपये के बैंक ऑफर का भी फायदा उठाया जा सकता है. इस तरह गूगल पिक्सल 10 पर कुल छूट 14,000 रुपये से ज्यादा की हो जाती है.

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Published at : 09 Apr 2026 03:03 PM (IST)
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