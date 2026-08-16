निवेश के नाम पर ठगी से बचना है तो इन बातों का रखें ध्यान, वरना...

Cyber Scam: आजकल साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. निवेश के नाम पर भी लोगों को ठगने के कई नए तरीके सामने आ रहे हैं. ठग नकली वेबसाइट, ऐप, WhatsApp और Telegram ग्रुप के जरिए लोगों को निवेश का लालच देते हैं. कई बार ये जगहें इतनी असली लगती हैं कि लोगों को शक भी नहीं होता.

ज्यादा मुनाफे का लालच और जल्दी करने का दबाव

निवेश ठगी में सबसे पहले लोगों को ज्यादा पैसे कमाने का लालच दिया जाता है. ठग कहते हैं कि कम समय में आपका पैसा कई गुना हो सकता है. कई बार वे यह भी कहते हैं कि यह मौका सिर्फ कुछ घंटों के लिए है. ऐसे में लोग ज्यादा सोचने का समय नहीं लेते और तुरंत पैसे लगा देते हैं. ठग नकली ऐप या वेबसाइट पर मुनाफा भी दिखाते हैं. कुछ मामलों में शुरुआत में थोड़ा पैसा निकालने भी देते हैं. इससे लोगों को लगता है कि उनका निवेश सही जगह हुआ है. इसके बाद वे ज्यादा पैसे लगाने लगते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि इसका मतलब यह नहीं है कि ठगी का शिकार होने वाला व्यक्ति लालची या समझदार नहीं है. ठग लोगों के डर, उम्मीद और जल्दी पैसा कमाने की चाह का फायदा उठाते हैं. कभी-कभी परिवार की जरूरत, कर्ज या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे की चिंता भी लोगों को ऐसे ऑफर पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर सकती है.

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पैसे लगाने से पहले 24 घंटे रुकें

विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर कोई आपको तुरंत निवेश करने के लिए कह रहा है तो वहीं रुक जाना चाहिए. कम से कम 24 घंटे का समय लें. इस दौरान उस कंपनी, ऐप या व्यक्ति के बारे में खुद जांच करें. जिस व्यक्ति ने आपको निवेश का ऑफर दिया है, उसी के दिए नंबर या लिंक से जांच न करें. कंपनी और निवेश से जुड़ी जानकारी खुद किसी भरोसेमंद जगह से देखें. किसी परिवार के सदस्य या भरोसेमंद व्यक्ति से भी बात करें.

खुद से एक सवाल पूछें. अगर यह ऑफर मुझे किसी ने नहीं भेजा होता और मुझे यह खुद मिला होता, तो क्या मैं फिर भी इसमें पैसे लगाता?

अगर कोई निवेश में पक्का और बहुत ज्यादा मुनाफा देने का दावा करे, तो सावधान रहें. WhatsApp या Telegram पर भेजे गए निवेश ऑफर, अनजान ऐप, किसी व्यक्ति के निजी खाते में पैसे भेजने की मांग और बार-बार ज्यादा पैसे लगाने का दबाव भी खतरे का संकेत हो सकता है. अगर कोई OTP, पासवर्ड या फोन का रिमोट एक्सेस मांगे तो बिल्कुल न दें. मुनाफा निकालने के लिए अलग से पैसे मांगना भी ठगी का संकेत हो सकता है.

याद रखें, अच्छी दिखने वाली वेबसाइट या ऐप हमेशा असली नहीं होती. निवेश करने से पहले जांच करना सबसे जरूरी है. अगर कोई आपको कहे कि अभी पैसे लगाओ, तो आपका पहला कदम होना चाहिए- रुकिए, जांचिए और फिर फैसला लीजिए.

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