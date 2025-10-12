Flipkart Big Bang Diwali Sale: फ्लिपकार्ट की Big Bang Diwali Sale शुरू हो चुकी है और यह 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगी. इस दौरान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कई टॉप ब्रांड स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. अगर आप 15,000 रुपये के अंदर एक पावरफुल स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए परफेक्ट है. बैंक ऑफर्स के साथ इन डील्स की कीमत और भी कम हो सकती है. आइए जानते हैं सबसे बेहतरीन विकल्प.

Realme P4 5G

Realme P4 5G में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर दिया गया है जो स्मूद परफॉर्मेंस प्रदान करता है. फोन में 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले और 7,000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP AI प्राइमरी सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 16MP सेल्फी कैमरा मौजूद है. इस फोन के 8GB + 128GB मॉडल को 17,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. इसके अलावा ICICI Bank कार्ड से 2,160 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा जिससे कीमत 15,000 रुपये के आसपास आ जाती है.

Motorola G96

Motorola G96 में Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट दिया गया है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन है. फोन में 6.67-इंच Full HD+ pOLED डिस्प्ले और 5,500mAh बैटरी है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कैमरा सेटअप में 50MP मेन लेंस, 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 32MP फ्रंट कैमरा मिलता है. इस फोन को 15,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. साथ ही SBI Bank कार्ड से पेमेंट करने पर 1,000 रुपये की छूट मिलेगी जिससे कीमत 15,000 रुपये से नीचे हो जाती है.

Samsung Galaxy F36 5G

Samsung Galaxy F36 5G में कंपनी का खुद का Exynos 1380 प्रोसेसर और 6.7-इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 5,000mAh बैटरी और 50MP OIS कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड, और 2MP मैक्रो लेंस शामिल हैं. इस स्मार्टफोन को 15,499 रुपये में लिस्ट किया गया है. वहीं, Flipkart SBI कार्ड से पेमेंट करने पर 1,725 रुपये की छूट मिल जाएगी जिसके बाद कीमत घटकर 15,000 रुपये से नीचे आ जाएगी.

CMF by Nothing Phone 2 Pro

CMF by Nothing Phone 2 Pro को MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G चिपसेट से पावर मिली है. इसमें 6.77-इंच AMOLED Flexible LTPS डिस्प्ले और 5,000mAh बैटरी के साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. इस फोन को 16,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. वहीं, SBI क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपये की छूट मिल जाएगी जिससे कीमत और कम हो जाती है.

फ्लिपकार्ट की Big Bang Diwali Sale 2025 उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है जो 15,000 रुपये के बजट में 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं. चाहे आप Realme P4 की पावरफुल बैटरी चाहें या Samsung Galaxy F36 5G की ब्रांड वैल्यू हर सेगमेंट में धमाकेदार डील मौजूद है.

यह भी पढ़ें:

मात्र 35,000 में मिल रहा iPhone 16! इस दिवाली सेल में पहली बार इतना सस्ता हुआ आईफोन, जानिए कैसे मिलेगी डील