हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी15,000 से कम में मिल रहे प्रीमियम फीचर्स वाले स्मार्टफोन! Samsung से लेकर मोटोरोला तक के मॉडल्स हैं शामिल

15,000 से कम में मिल रहे प्रीमियम फीचर्स वाले स्मार्टफोन! Samsung से लेकर मोटोरोला तक के मॉडल्स हैं शामिल

Flipkart Big Bang Diwali Sale 2025 में Samsung, Realme और CMF जैसे ब्रांड्स के 5G स्मार्टफोन ₹15,000 से कम में मिल रहे हैं, जानिए सबसे धांसू ऑफर्स अभी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 12 Oct 2025 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

Flipkart Big Bang Diwali Sale: फ्लिपकार्ट की Big Bang Diwali Sale शुरू हो चुकी है और यह 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगी. इस दौरान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कई टॉप ब्रांड स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. अगर आप 15,000 रुपये के अंदर एक पावरफुल स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए परफेक्ट है. बैंक ऑफर्स के साथ इन डील्स की कीमत और भी कम हो सकती है. आइए जानते हैं सबसे बेहतरीन विकल्प.

Realme P4 5G

Realme P4 5G में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर दिया गया है जो स्मूद परफॉर्मेंस प्रदान करता है. फोन में 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले और 7,000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP AI प्राइमरी सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 16MP सेल्फी कैमरा मौजूद है. इस फोन के 8GB + 128GB मॉडल को 17,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. इसके अलावा ICICI Bank कार्ड से 2,160 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा जिससे कीमत 15,000 रुपये के आसपास आ जाती है.

Motorola G96

Motorola G96 में Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट दिया गया है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन है. फोन में 6.67-इंच Full HD+ pOLED डिस्प्ले और 5,500mAh बैटरी है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कैमरा सेटअप में 50MP मेन लेंस, 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 32MP फ्रंट कैमरा मिलता है. इस फोन को 15,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. साथ ही SBI Bank कार्ड से पेमेंट करने पर 1,000 रुपये की छूट मिलेगी जिससे कीमत 15,000 रुपये से नीचे हो जाती है.

Samsung Galaxy F36 5G

Samsung Galaxy F36 5G में कंपनी का खुद का Exynos 1380 प्रोसेसर और 6.7-इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 5,000mAh बैटरी और 50MP OIS कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड, और 2MP मैक्रो लेंस शामिल हैं. इस स्मार्टफोन को 15,499 रुपये में लिस्ट किया गया है. वहीं, Flipkart SBI कार्ड से पेमेंट करने पर 1,725 रुपये की छूट मिल जाएगी जिसके बाद कीमत घटकर 15,000 रुपये से नीचे आ जाएगी.

CMF by Nothing Phone 2 Pro

CMF by Nothing Phone 2 Pro को MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G चिपसेट से पावर मिली है. इसमें 6.77-इंच AMOLED Flexible LTPS डिस्प्ले और 5,000mAh बैटरी के साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. इस फोन को 16,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. वहीं,  SBI क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपये की छूट मिल जाएगी जिससे कीमत और कम हो जाती है.

फ्लिपकार्ट की Big Bang Diwali Sale 2025 उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है जो 15,000 रुपये के बजट में 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं. चाहे आप Realme P4 की पावरफुल बैटरी चाहें या Samsung Galaxy F36 5G की ब्रांड वैल्यू हर सेगमेंट में धमाकेदार डील मौजूद है.

यह भी पढ़ें:

मात्र 35,000 में मिल रहा iPhone 16! इस दिवाली सेल में पहली बार इतना सस्ता हुआ आईफोन, जानिए कैसे मिलेगी डील

Published at : 12 Oct 2025 02:44 PM (IST)
Tags :
Premium Smartphones TECH NEWS HINDI Flipkart Big Bang Diwali Sale 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: चिराग पासवान और जीतनराम मांझी कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? NDA में सीट शेयरिंग की साफ हुई तस्वीर
चिराग पासवान और जीतनराम मांझी कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? NDA में सीट शेयरिंग की साफ हुई तस्वीर
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

बिहार में Asaduddin Owaisi के साथ तीसरा मोर्चा बना सकते हैं Pashupati Paras
Trump के 100% China Tariffs से Crypto में हड़कंप! Bitcoin-Ethereum धड़ाम | Market में मचा बवाल|
Gold ETF: एक Silent Multibagger , जिसने ₹10 लाख को ₹1 करोड़ बनाया | Paisa Live
Bihar Election: बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेच-सूत्र | Breaking | RJD | Congress
Hariyana News: टिंबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर राख ! | Yamuna Nagar | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: चिराग पासवान और जीतनराम मांझी कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? NDA में सीट शेयरिंग की साफ हुई तस्वीर
चिराग पासवान और जीतनराम मांझी कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? NDA में सीट शेयरिंग की साफ हुई तस्वीर
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
महंगी गाड़ियां, आलीशान घर...लैविश लाइफ जीती हैं पूजा हेगड़े, जानिए कितने करोड़ की हैं मालकिन
महंगी गाड़ियां, आलीशान घर...लैविश लाइफ जीती हैं पूजा हेगड़े, जानिए नेटवर्थ
बिहार
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को झटका, PM मोदी के साथ मंच पर दिखने वाले RJD विधायकों का इस्तीफा
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को झटका, PM मोदी के साथ मंच पर दिखने वाले RJD विधायकों का इस्तीफा
यूटिलिटी
5 लाख रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, खूब होती है कमाई
5 लाख रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, खूब होती है कमाई
हेल्थ
Nail Polish Side Effects: नेल पेंट से भी हो सकता है स्किन कैंसर का खतरा, एक्सपर्ट से समझें जरूरी बात
नेल पेंट से भी हो सकता है स्किन कैंसर का खतरा, एक्सपर्ट से समझें जरूरी बात
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget