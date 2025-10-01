ChatGPT: अब ऑनलाइन शॉपिंग में AI करेगा मदद, ऐसे और आसान हो जाएगा काम, जानिए पूरी जानकारी

ChatGPT: ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है. ओपनएआई ने अमेरिका में अपने चैटजीपीटी यूज़र्स के लिए “इंस्टेंट चेकआउट” फीचर लॉन्च किया है जिसके जरिए अब यूज़र चैट से बाहर निकले बिना ही खरीदारी पूरी कर पाएंगे. यह सुविधा न केवल ग्राहकों के लिए शॉपिंग को आसान बनाएगी, बल्कि ई-कॉमर्स कंपनियों और विक्रेताओं के लिए भी नए अवसर खोलेगी.

चैट में ही खरीदारी का अनुभव

इस फीचर के ज़रिए अमेरिका में मौजूद चैटजीपीटी प्रो, प्लस और फ्री यूज़र्स Etsy और जल्द ही Shopify पर मौजूद लाखों विक्रेताओं से सीधा सामान खरीद सकेंगे. फेमश ब्रांड्स जैसे Glossier, Skims, Spanx और Vuori भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं. अब अगर कोई यूज़र पूछे – “मेरे दोस्त के लिए कौन-सा सेरामिक गिफ्ट सही रहेगा?” तो चैटजीपीटी न केवल विकल्प दिखाएगा बल्कि कीमत, रिव्यू और तस्वीर के साथ सीधा “Buy” बटन भी देगा.

भुगतान का आसान विकल्प

इंस्टेंट चेकआउट में ग्राहक अपने भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड, एप्पल पे, गूगल पे या स्ट्राइप का इस्तेमाल कर सकते हैं. सिर्फ एक टैप पर डिलीवरी और पेमेंट कंफर्मेशन हो जाएगा. इससे पारंपरिक ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और सर्च इंजन पर निर्भरता कम हो सकती है.

बदलता ई-कॉमर्स परिदृश्य

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फीचर पारंपरिक सर्च इंजनों जैसे गूगल और ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न की पकड़ को चुनौती दे सकता है. जहां गूगल और अमेज़न अक्सर अपने प्रोडक्ट्स या पार्टनर्स को प्रमोट करते हैं, वहीं ओपनएआई का दावा है कि चैटजीपीटी द्वारा दिखाए गए प्रोडक्ट्स पूरी तरह से प्राकृतिक और बिना प्रायोजन के होंगे केवल यूज़र की पसंद और प्रासंगिकता के आधार पर.

टेक्नोलॉजी और सुरक्षा

ओपनएआई ने इस फीचर को स्ट्राइप के साथ मिलकर तैयार किया है और इसके पीछे की तकनीक Agentic Commerce Protocol (ACP) को ओपन-सोर्स भी किया है. इसका मतलब है कि अन्य व्यापारी और डेवलपर्स भी इसे आसानी से अपनी सेवाओं में जोड़ पाएंगे. कंपनी का कहना है कि भुगतान और ऑर्डर की प्रक्रिया सीधे व्यापारी के सिस्टम से होती है चैटजीपीटी केवल एक सुरक्षित माध्यम (फैसिलिटेटर) के तौर पर काम करता है.

फ्यूचर में क्या होगा

एआई चैटबॉट्स को अब सिर्फ जानकारी देने वाली तकनीक न मानकर वर्चुअल स्टोरफ्रंट के रूप में भी देखा जाने लगा है. आने वाले समय में जब ग्राहक सीधे चैट से खरीदारी करेंगे तो यह पारंपरिक ऑनलाइन मार्केटप्लेस की भूमिका को बदल सकता है. इससे ओपनएआई एआई कॉमर्स फ्रेमवर्क का एक अहम खिलाड़ी बन सकता है जो गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों के लिए नई चुनौती खड़ी करेगा.

