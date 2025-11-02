Power Button नहीं कर रहा काम? इस आसान ट्रिक से मिनटों में रीस्टार्ट हो जाएगा आपका Android फोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Smartphone Power Button: हम अक्सर अपने Android फोन को रीस्टार्ट करते हैं लेकिन कभी सोचा है अगर पावर बटन ही काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? अब चिंता की बात नहीं, क्योंकि कई Android फोन जैसे Google Pixel और Samsung Galaxy में ऐसे सॉफ्टवेयर फीचर्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप बिना किसी फिजिकल बटन के भी फोन को आसानी से रीस्टार्ट कर सकते हैं.

नियमित रूप से फोन रीस्टार्ट करना जरूरी होता है क्योंकि यह अस्थायी फाइलें हटाता है, मेमोरी को रिफ्रेश करता है, ऐप एरर्स को ठीक करता है और सिस्टम को स्मूथ चलाने में मदद करता है.

Quick Settings Panel से करें रीस्टार्ट

यह सबसे आसान तरीका है और लगभग हर Android डिवाइस में काम करता है. स्क्रीन के ऊपर से दो बार स्वाइप करें ताकि पूरा Quick Settings Panel खुल जाए. यहां आपको Power आइकन दिखेगा (इसका स्थान फोन ब्रांड और Android वर्जन पर निर्भर करता है). इस आइकन पर टैप करें और फिर Restart चुनें. अब आपका फोन बिना किसी बटन के खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा.

Accessibility Menu से करें तुरंत रीस्टार्ट

अगर आपका पावर बटन पूरी तरह से फेल हो गया है तो Accessibility Menu आपकी मदद कर सकता है.

Settings → Accessibility → Accessibility Menu में जाएं.

इसे ऑन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक छोटा फ्लोटिंग आइकन दिखाई देगा.

इस आइकन पर टैप करने से पावर ऑप्शंस सहित कई कंट्रोल दिखेंगे.

अब बस Restart पर टैप करें और आपका फोन रीस्टार्ट हो जाएगा.

यह फीचर खासतौर पर Google Pixel सीरीज़ (जैसे Pixel 9) में मौजूद है लेकिन कुछ Samsung डिवाइसेज़ (जैसे Galaxy S22 Ultra) में नहीं मिलता.

क्यों जरूरी हैं ये फीचर्स

ये सॉफ्टवेयर-आधारित तरीके न सिर्फ आपके फोन को कंट्रोल करना आसान बनाते हैं बल्कि हार्डवेयर की लाइफ भी बढ़ाते हैं. बार-बार बटन दबाने से वह घिस सकता है इसलिए ये वैकल्पिक तरीके लंबे समय तक फोन की उम्र बनाए रखते हैं. अगर आपका पावर बटन पूरी तरह से खराब हो जाए, तब भी आप इन ट्रिक्स की मदद से अपने फोन को बिना रिपेयर करवाए चालू रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

अगले महीने भारत आएंगे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, एआई कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा