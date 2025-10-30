अगले महीने भारत आएंगे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, एआई कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला अगले महीने भारत आएंगे. उनका दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ मुंबई और बेंगलुरू में कार्यक्रमों में भाग लेने का प्लान है.
Microsoft के सीईओ सत्य नडेला दिसंबर में भारत आएंगे. इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि दौरे के दौरान नडेला दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कई दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. वो मुंबई और बेंगलुरू में AI से संबंधित कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे. उनका भारत में माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों के साथ मिलने का भी कार्यक्रम है. नडेला की इस साल की यह दूसरी भारत यात्रा है. हालांकि, अभी तक कंपनी की तरफ से इस बारे में आधिकारिक तौर पर टिप्पणी नहीं की गई है.
महत्वपूर्ण समय पर हो रही नडेला की यात्रा
नडेला की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब अमेरिका और भारत अपने रिश्तों में आए मतभेद को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में भारी टैरिफ लगाया है. दूसरी तरफ भारत सरकार अमेरिकी कंपनियों की जगह मेड इन इंडिया ऐप्स और सर्विसेस को प्रमोट कर रही है. जोहो कॉर्पोरेशन ऐसी ही एक कंपनी है, जो माइक्रोसॉफ्ट के बनाए क्लाउड-बेस्ड सॉफ्टवेयर के सस्ते विकल्प मुहैया करवा रही है.
जनवरी में मोदी से मिले थे नडेला
नडेला ने इस साल की शुरुआत में भारत की यात्रा की थी. जनवरी में अपने दौरे पर उन्होंने भारत में AI के क्षेत्र में 3 बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान किया था. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी. बता दें कि भारत की विशाल आबादी को देखते हुए टेक कंपनियां भारत में अपना निवेश बढ़ा रही हैं. गूगल ने भी इसी महीने ऐलान किया था कि वह आंध्र प्रदेश में AI डेटा सेंटर लगाने के लिए अगले पांच सालों में 15 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी. गूगल भारतीय छात्रों को अपने प्रीमियम एआई टूल्स फ्री में दे रही है. इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट समर्थित OpenAI ने कहा है कि वह अपने भारतीय यूजर्स को ChatGPT Go का एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में देगी.
