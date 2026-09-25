टीवी को सीधे प्लग में लगाएं या एक्सटेंशन बोर्ड में, क्या है सही तरीका?
ज्यादातर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि टीवी को सीधे दीवार के सॉकेट में लगाना सही है या एक्सटेंशन बोर्ड से भी काम चल सकता है. जानिए टीवी को प्लग करने का सही तरीका.
- बोर्ड पर क्षमता से अधिक लोड या कटे तार का प्रयोग बचें.
घर में टीवी, स्मार्ट स्पीकर, मोबाइल चार्जर, कंप्यूटर और कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए पावर सॉकेट की जरूरत पड़ती है. ऐसे में जब दीवार का सॉकेट दूर हो या एक साथ कई डिवाइस चलाने हों तो लोग अक्सर एक्सटेंशन बोर्ड या पावर स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए यह सवाल बना रहता है कि उसे सीधे वॉल आउटलेट में लगाना बेहतर है या एक्सटेंशन बोर्ड से भी काम चल सकता है. हालांकि सही तरीके और कुछ जरूरी सावधानियों का ध्यान रखा जाए तो दोनों ऑप्शनों का इस्तेमाल किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि टीवी को प्लग करने का सही तरीका क्या है.
टीवी को प्लग करने का सही तरीका क्या है?
मॉर्डन और स्मार्ट टीवी को सीधे दीवार के मेन प्लग में लगाना सुरक्षित माना जाता है. इससे टीवी को बिना अतिरिक्त कनेक्शन के बिजली मिलती है. यही वजह है कि डायरेक्ट वॉल आउटलेट को सबसे स्थिर और सुरक्षित ऑप्शन बताया गया है. साथ ही लंबे समय तक घर से बाहर रहने या रात में टीवी का इस्तेमाल न होने पर प्लग निकाल देना बिजली बचाने और किसी इलेक्ट्रिक हादसे से बचने में मदद करता है.
एक्सटेंशन बोर्ड से भी चला सकते हैं टीवी
टीवी को अच्छी क्वालिटी के एक्सटेंशन बोर्ड या पावर स्ट्रिप से भी जोड़ा जा सकता है. स्मार्ट टीवी आमतौर पर 100 वॉट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, जबकि सामान्य एक्सटेंशन कॉर्ड करीब 15 एम्पियर या 1800 वॉट तक संभाल सकते हैं. टीवी को एक्सटेंशन बोर्ड से भी चला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उस पर तय क्षमता से ज्यादा बिजली का लोड न हो.
सर्ज प्रोटेक्शन वाला बोर्ड चुनें
अगर टीवी के साथ साउंडबार, गेमिंग कंसोल जैसे दूसरे मीडिया डिवाइस भी जुड़े हैं, तो बिल्ट-इन सर्ज प्रोटेक्शन वाला पावर स्ट्रिप बेहतर ऑप्शन है. यह अचानक वोल्टेज बढ़ने से टीवी के संवेदनशील इंटरनल सर्किट को बचाने में मदद कर सकता है.
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इन गलतियों से बचना जरूरी
एक एक्सटेंशन कॉर्ड को दूसरे एक्सटेंशन बोर्ड से जोड़कर लंबाई बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. एक ही बोर्ड पर रेफ्रिजरेटर, स्पेस हीटर या AC जैसे ज्यादा बिजली लेने वाले डिवाइस भी नहीं लगाने चाहिए. खराब या कटे हुए तार वाले बोर्ड का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए. साथ ही बोर्ड की तय क्षमता से ज्यादा कुल लोड डालना खतरनाक हो सकता है.
प्लग निकालते समय रखें ध्यान
टीवी बंद करने के बाद प्लग निकालना हो तो हमेशा प्लास्टिक वाले प्लग को पकड़कर बाहर निकालें. तार को खींचकर प्लग निकालने से कॉर्ड को नुकसान पहुंच सकता है. सही क्षमता वाला बोर्ड, सर्ज प्रोटेक्शन और सीमित लोड का ध्यान रखकर टीवी को एक्सटेंशन बोर्ड से भी सुरक्षित तरीके से चलाया जा सकता है.
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