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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबच्चों के लिए बंद होने चाहिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इस दिग्गज ने कर दी बड़ी डिमांड

बच्चों के लिए बंद होने चाहिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इस दिग्गज ने कर दी बड़ी डिमांड

Social Media Ban For Kids: पिंटरेस्ट के सीईओ बिल रेडी का कहना है कि 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए. ये प्लेटफॉर्म्स बच्चों के लिए नहीं बने हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Mar 2026 12:05 PM (IST)
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Social Media Ban For Kids: ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है. कई दूसरे देश भी इसकी तैयारी कर रही है. अब पिंटरेस्ट के सीईओ बिल रेडी ने दुनियाभर की सरकारों से अपील की है कि 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा देनी चाहिए. उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है. ये प्लेटफॉर्म एंगेजमेंट और स्क्रीन टाइम पर फोकस करते हैं. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दुनिया में बच्चों को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है.

बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन क्यों करवाना चाहते हैं रेडी?

पिंटरेस्ट सीईओ ने बताया कि मौजूदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बच्चों के लिए नहीं है. इन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंट करने के लिए बनाया गया है, जिससे लत लग सकती है. इससे यंग यूजर्स में में एंग्जायटी, डिप्रेशन और ध्यान न लगा पाने जैसी समस्याएं देखी गई हैं. इसका एक और खतरा बताते हुए रेडी ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा उपायों की कमी है और बच्चे जल्द ही अनजान लोगों के संपर्क में आ जाते हैं. इन खतरों की जानकारी के बावजूद टेक कंपनियों ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है. 

"बच्चों पर सबसे बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट"

रेडी ने सोशल मीडिया को बच्चों पर किया गया हिस्ट्री का सबसे बड़ा 'सोशल एक्सपेरिमेंट' करार दिया है. उन्होंने कहा कि बच्चों पर सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव लगातार सामने आ रहे हैं. क्लासरूम में अब बच्चों का ध्यान लगाए रखने के लिए स्क्रीन लग गई हैं. बच्चों के बिहेवियर और डेवलपमेंट पर लंबे समय में इसका क्या असर होगा, यह अभी तक पूरी तरह समझा नहीं गया है. कंपनियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज के पास सुरक्षा उपाय करने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है.

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Published at : 23 Mar 2026 12:03 PM (IST)
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