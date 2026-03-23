Android यूजर्स के लिए आ गई एक और टेंशन, अब इस मालवेयर ने उड़ा दी नींद

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Perseus Android Malware: एंड्रॉयड यूजर्स की नींद उड़ाने के लिए इन दिनों एक नया मालवेयर आ गया है. इसका नाम Perseus है और यह दुनियाभर के एंड्रॉयड डिवाइसेस को टारगेट कर रहा है. साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने इस मालवेयर का पता लगाया है और यह मोबाइल फोन में स्टोर सेंसेटिव और जरूरी इंफोर्मेशन को चुराने के साथ-साथ फोन को पूरी तरह कंट्रोल भी कर सकता है. आइए जानते हैं कि इस मालवेयर के और क्या खतरे हैं और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए.

पुराने मालवेयर पर बना है Perseus

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Perseus मावलवेयर पहले सामने आ चुके Cerberus और Phoenix जैसे मालवेयर के कोडबेस पर बना है. यह यूजर्स के फोन से डेटा चुराने के साथ-साथ एंड्रॉयड फोन की नोट्स ऐप में स्टोर जरूरी और सेंसेटिव इंफोर्मेशन भी निकाल सकता है. इस मालवेयर Google Keep, Samsung Notes, Xiaomi Notes, ColorNote Notepad Notes, Evernote - Note Organizer, Microsoft One note और Simple Notes Pro समेत कई ऐप्स को खतरा है.

इसलिए भी खतरनाक है यह मालवेयर

Perseus इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें ऐसा सिस्टम बना हुआ है, जिससे इसे डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है. इसलिए यह चोरी-छिपे एंड्रॉयड डिवाइस में काम करता रहता है. साथ ही इसे IPTV ऐप्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. IPTV ऐप्स वो होती हैं, जिनमें टेलीविजन कंटेट दिखाया जाता है.

क्या है इस खतरे से बचाव के तरीके?

इस मालवेयर को APK फाइल्स के जरिए शेयर किया जा रहा है. इसलिए गूगल प्ले स्टोर के अलावा किसी और सोर्स से कोई APK फाइल स्टोर न करें. न ही किसी अनजान व्यक्ति के भेजे लिंक पर क्लिक कर कोई ऐप डाउनलोड करें.

नोट्स ऐप में पासवर्ड और लॉग-इन क्रेडेंशियल जैसी जरूरी जानकारी को स्टोर न करें.

अपने फोन के सॉफ्टवेयर और ऐप्स को हमेशा अपडेटेड रखें.

साइबर थ्रेट्स को देखते हुए फोन, टैबलेट और लैपटॉप आदि गैजेट में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करें.

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