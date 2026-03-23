जियो और एयरटेल के माथे से टपकेगा पसीना! इन दो कंपनियों ने कर ली हाथ मिलाने की तैयारी

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BSNL Vi Talks: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL और प्राइवेट कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) ने हाथ मिलाने की तैयार कर ली है. अगर कंपनियां साथ आती हैं तो इससे यूजर्स को फायदा होगा और दूसरी तरफ जियो और एयरटेल के लिए नई चुनौतियां पैदा हो जाएंगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, BSNL और Vi के बीच स्पेक्ट्रम, टावर और फाइबर शेयिरंग आदि को लेकर बातचीत चल रही है. अगर यह बातचीत सिरे चढ़ती है तो दोनों ही कंपनियों के यूजर्स के लिए यह फायदेमंद होगा.

साथ क्यों आना चाहती हैं दोनों कंपनियां?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों कंपनियों ने अपने खर्चे कम करने, यूजर्स को बेहतर सुविधा देने और 5G कनेक्टिविटी को तेजी से रोलआउट करने के लिए बातचीत शुरू की है. दोनों कंपनियां टावर से लेकर स्पेक्ट्रम तक शेयर करने पर चर्चा कर रही हैं. सरकार की तरफ से भी इस बातचीत की पुष्टि की गई है. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति ने दूरसंचार विभाग से दोनों कंपनियों की बातचीत में मदद करने को कहा है.

इससे क्या फायदा होगा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, संसदीय समिति का मानना है कि दोनों कंपनियों के बीच समझौता होने से यूजर्स को बेहतर सर्विसेस मिल सकेंगी और कंपनियां भी अपनी 5G सर्विसेस को तेजी से रोल आउट कर सकेगी. हालांकि, सरकार ने बातचीत में दखल देने से इनकार किया है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि इस संबंध में आखिरी फैसला दोनों कंपनियों को ही लेना होगा.

BSNL और Vi दोनों के सामने ही चुनौतियों का अंबार

Vi और BSNL दोनों के सामने ही चुनौतियां का ढेर लगा हुआ है. दोनों कंपनियों के यूजर्स की संख्या तेजी से कम हो रही है. नेटवर्क कवरेज की समस्या और देशभर में 5G कनेक्टिविटी न दे पाने के कारण दोनों ही कंपनियों के यूजर जियो और एयरटेल का दामन थाम रहे हैं. दूसरी तरफ अगर Vi और BSNL साथ आ जाती हैं तो इससे एयरटेल और जियो के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है.

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