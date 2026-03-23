हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइंडक्शन पर जमी गंदगी को हटाने में न करें यह गलती, खाना पकाना हो जाएगा मुश्किल

इंडक्शन पर जमी गंदगी को हटाने में न करें यह गलती, खाना पकाना हो जाएगा मुश्किल

Induction Cooktop Cleaning Tips: इंडक्शन चूल्हे के कूकिंग सरफेस पर जमी गंदगी को साफ करने के लिए कभी भी चाकू जैसी नुकीली चीज का यूज न करें. इससे कुकिंग सरफेस के टूटने तक का डर है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Mar 2026 08:40 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Induction Cooktop Cleaning Tips: LPG सिलेंडर की कमी होने के बाद इन दिनों इंडक्शन चूल्हे (Induction Cooktop) का यूज बढ़ गया है. लोग अब चाय से लेकर खाना बनाने तक में इसे यूज करने लगे हैं. अगर आप भी इंडक्शन चूल्हा यूज कर रहे हैं तो इसे साफ करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. अगर इसके कुकिंग सरफेस पर कोई गंदगी जमा हो गई है तो इसे भूलकर भी किसी नुकीली चीज से साफ न करें. इससे बड़ा नुकसान हो सकता है.

नुकीली चीजों से खुरचने के नुकसान

इंडक्शन चूल्हे को यूज करते समय कुछ खाना या दूध आदि सामान सरफेस पर गिरकर चिपक जाता है. सूखने पर इसे उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ऐसे में लोग चाकू या किसी दूसरी नुकीले चीज से इसे साफ करने की कोशिश करते हैं. इससे सिरेमिक ग्लास से बने कुकिंग सरफेस पर स्क्रैचेज आ जाते हैं और उनमें धीरे-धीरे फिर से गंदगी जम जाती है, जिसे साफ करना और भी मुश्किल होता है.

टूट सकता है कुकिंग सरफेस

कई चूल्हों में कुकिंग सरफेस कांच का बना होता है. अगर इस पर ज्यादा प्रैशर पड़े तो यह टूट सकता है. इसके अलावा प्रैशर पड़ने से यह कमजोर हो जाता है और खाना बनाते समय भी इससे टूटने का खतरा बढ़ जाता है. 

काम नहीं करेगा सेंसर 

इंडक्शन चूल्हे में कुकिंग सरफेस के नीचे टेंपरेचर सेंसर लगा होता है. नुकीली चीज से सफाई करते समय अगर ज्यादा स्क्रैच आ जाए या सेंसर को कोई नुकसान हो जाए तो यह काम करना बंद कर सकता है. फिर रिपेयरिंग का खर्चा आना तय है.

खाना बनाने में लगेगा ज्यादा समय

इंडक्शन चूल्हे को ठीक तरीके से काम करने के लिए बर्तन के पूरे कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं होगा तो बर्तन पूरी तरह गर्म नहीं हो पाएगा, जिससे खाना बनाने में ज्यादा समय लगेगा और बिजली का बिल भी बढ़ेगा. नुकीली चीजों से सफाई करने से सरफेस खराब हो जाएगा, जिससे बर्तन और सरफेस के बीच स्पेस रह सकता है और आपको खआना बनाने में ज्यादा समय लगाना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें-

सस्ता टेम्पर्ड ग्लास सेफ्टी नहीं टेंशन देगा, यहां जान लें इसके कई बड़े नुकसान

Published at : 23 Mar 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks TECH NEWS Induction Cooktop
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
इंडक्शन पर जमी गंदगी को हटाने में न करें यह गलती, खाना पकाना हो जाएगा मुश्किल
इंडक्शन पर जमी गंदगी को हटाने में न करें यह गलती, खाना पकाना हो जाएगा मुश्किल
टेक्नोलॉजी
कूलर में नए कूलिंग पैड लगाने का सही समय कब? ये बात जान ली तो गर्मी में मिलेगी सर्दी जैसी ठंडक
कूलर में नए कूलिंग पैड लगाने का सही समय कब? ये बात जान ली तो गर्मी में मिलेगी सर्दी जैसी ठंडक
टेक्नोलॉजी
सरकार क्यों चाहती है हर स्मार्टफोन में हो Aadhaar ऐप? जानिए क्या है पूरा प्लान, Samsung और Apple कर रहे विरोध
सरकार क्यों चाहती है हर स्मार्टफोन में हो Aadhaar ऐप? जानिए क्या है पूरा प्लान, Samsung और Apple कर रहे विरोध
टेक्नोलॉजी
सस्ता टेम्पर्ड ग्लास सेफ्टी नहीं टेंशन देगा, यहां जान लें इसके कई बड़े नुकसान
सस्ता टेम्पर्ड ग्लास सेफ्टी नहीं टेंशन देगा, यहां जान लें इसके कई बड़े नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की वजह से युद्ध में फंसा अमेरिका, पूर्व CIA चीफ का बड़ा आरोप, बताया ईरान से जंग का सबसे बड़ा नुकसान
ट्रंप की वजह से युद्ध में फंसा अमेरिका, पूर्व CIA चीफ का बड़ा आरोप, बताया ईरान से जंग का सबसे बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जब बीजेपी अपने दरवाजे बंद...', 2027 चुनाव में सपा के साथ जाने के सवाल पर संजय निषाद का चौंकाने वाला बयान
'जब बीजेपी अपने दरवाजे बंद...', 2027 चुनाव में सपा के साथ जाने के सवाल पर संजय निषाद का चौंकाने वाला बयान
चुनाव 2026
असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'
असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'
क्रिकेट
क्रिकेट से संन्यास के बाद राजनीति में उतरे ये 6 भारतीय क्रिकेटर, किसी ने जड़ा छक्का तो कोई हुआ क्लीन बोल्ड
क्रिकेट से संन्यास के बाद राजनीति में उतरे ये 6 भारतीय क्रिकेटर, किसी ने जड़ा छक्का तो कोई हुआ क्लीन बोल्ड
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 4: 'धुरंधर 2' के आगे 'उस्ताद भगत सिंह' का हुआ बंटाधार, चार दिनों में बजट भी नहीं वसूल पाई फिल्म, जानें- कलेक्शन
'धुरंधर 2' के आगे 'उस्ताद भगत सिंह' का हुआ बंटाधार, चार दिनों में बस इतनी हुई कमाई
शिक्षा
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कक्षा 1 और बालवाटिका में ऐसे ले सकते हैं दाखिला
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कक्षा 1 और बालवाटिका में ऐसे ले सकते हैं दाखिला
जनरल नॉलेज
Composite Gas Cylinder: क्या हैं कंपोजिट सिलेंडर, जानें आम सिलेंडर से ये कैसे अलग और कहां होते हैं इस्तेमाल?
क्या हैं कंपोजिट सिलेंडर, जानें आम सिलेंडर से ये कैसे अलग और कहां होते हैं इस्तेमाल?
ट्रेंडिंग
Video: टेकऑफ के लिए तैयार थी फ्लाइट, तभी पायलट कॉकपिट में शीशा तोड़ घुसा ड्रोन, वीडियो वायरल
टेकऑफ के लिए तैयार थी फ्लाइट, तभी पायलट कॉकपिट में शीशा तोड़ घुसा ड्रोन, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget