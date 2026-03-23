इंडक्शन पर जमी गंदगी को हटाने में न करें यह गलती, खाना पकाना हो जाएगा मुश्किल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Induction Cooktop Cleaning Tips: LPG सिलेंडर की कमी होने के बाद इन दिनों इंडक्शन चूल्हे (Induction Cooktop) का यूज बढ़ गया है. लोग अब चाय से लेकर खाना बनाने तक में इसे यूज करने लगे हैं. अगर आप भी इंडक्शन चूल्हा यूज कर रहे हैं तो इसे साफ करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. अगर इसके कुकिंग सरफेस पर कोई गंदगी जमा हो गई है तो इसे भूलकर भी किसी नुकीली चीज से साफ न करें. इससे बड़ा नुकसान हो सकता है.

नुकीली चीजों से खुरचने के नुकसान

इंडक्शन चूल्हे को यूज करते समय कुछ खाना या दूध आदि सामान सरफेस पर गिरकर चिपक जाता है. सूखने पर इसे उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ऐसे में लोग चाकू या किसी दूसरी नुकीले चीज से इसे साफ करने की कोशिश करते हैं. इससे सिरेमिक ग्लास से बने कुकिंग सरफेस पर स्क्रैचेज आ जाते हैं और उनमें धीरे-धीरे फिर से गंदगी जम जाती है, जिसे साफ करना और भी मुश्किल होता है.

टूट सकता है कुकिंग सरफेस

कई चूल्हों में कुकिंग सरफेस कांच का बना होता है. अगर इस पर ज्यादा प्रैशर पड़े तो यह टूट सकता है. इसके अलावा प्रैशर पड़ने से यह कमजोर हो जाता है और खाना बनाते समय भी इससे टूटने का खतरा बढ़ जाता है.

काम नहीं करेगा सेंसर

इंडक्शन चूल्हे में कुकिंग सरफेस के नीचे टेंपरेचर सेंसर लगा होता है. नुकीली चीज से सफाई करते समय अगर ज्यादा स्क्रैच आ जाए या सेंसर को कोई नुकसान हो जाए तो यह काम करना बंद कर सकता है. फिर रिपेयरिंग का खर्चा आना तय है.

खाना बनाने में लगेगा ज्यादा समय

इंडक्शन चूल्हे को ठीक तरीके से काम करने के लिए बर्तन के पूरे कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं होगा तो बर्तन पूरी तरह गर्म नहीं हो पाएगा, जिससे खाना बनाने में ज्यादा समय लगेगा और बिजली का बिल भी बढ़ेगा. नुकीली चीजों से सफाई करने से सरफेस खराब हो जाएगा, जिससे बर्तन और सरफेस के बीच स्पेस रह सकता है और आपको खआना बनाने में ज्यादा समय लगाना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें-

सस्ता टेम्पर्ड ग्लास सेफ्टी नहीं टेंशन देगा, यहां जान लें इसके कई बड़े नुकसान