गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबांस की खेती में सालों तक होती है कमाई, जानें 1 साल का हिसाब?

बांस की खेती में सालों तक होती है कमाई, जानें 1 साल का हिसाब?

अगर आप लंबे समय तक खेती से अच्छी आमदानी कमाना चाहते हैं, तो बांस की खेती आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है. जानिए बांस की खेती से हर साल कितना कमा लेते हैं किसान.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 14 Sep 2026 02:27 PM (IST)
Preferred Sources

खेती में लगातार बढ़ती लागत और खराब मौसम के बीच किसान ऐसी फसलों की ओर बढ़ रहे हैं, जो लंबे समय तक अच्छी आमदानी दे सके. ऐसे में बांस की खेती एक बेहतरीन विकल्प है. बांस को कई जगह हरा सोना भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल फर्नीचर, निर्माण सामग्री, कागज, हस्तशिल्प और कई उत्पादों में किया जाता है. भारत में बांस की खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, नागालैंड और ओडिशा में की जाती है. ऐसे में बांस की खेती करना किसान के लिए फायदेमंद होता है. जानिए बांस की खेती कर किसान एक साल में कितना कमा सकता है.

शुरूआत में नहीं मिलती आमदनी

बांस एक बहुवर्षीय पौधा है. इसलिए गेहूं, धान या सब्जियों की तरह इसकी फसल हर कुछ महीनों में तैयार नहीं होती. आमतौर पर बांस की पैदावार शुरू होने में करीब 3 से 4 साल लगते हैं. इसके बाद कई वर्षों तक बांस की कटाई कर के आमदनी की जा सकती है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शुरुआती वर्षों में पौधों को लगाने के बाद हर साल पूरी तरह से नई फसल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती.

शुरुआती वर्ष में होता है खर्चा

बांस की खेती की लागत जमीन, पौधों की संख्या, सिंचाई और पर निर्भर करती है. यदि किसान एक हेक्टेयर में बांस लगाता है तो पौधों की खरीद, खेत की तैयारी, गड्ढे तैयार करने, रोपाई, सिंचाई, खाद और शुरुआती देखभाल पर खर्च आता है. शुरुआती साल में खर्च अधिक हो सकता है.

बाजार के दाम पर निर्भर करती है कीमत

बांस की खेती में पहले कुछ वर्षों तक किसान को मुख्य रूप से पौधों की वृद्धि पर ध्यान देना होता है. कटाई शुरू होने के बाद आमदनी का स्तर बढ़ता है. एक हेक्टेयर में कितने बांस तैयार होंगे और एक बांस की बिक्री कीमत क्या होगी, इसी आधार पर कुल आय तय होती है. वहीं बाजार के दाम पर ही किसान की आय निर्भर करती है.

यह भी पढ़ें: अपने घर उगा सकते हैं ताजी-लाल गाजर, बस इन बातों का रखें ध्यान

बांस की खेती के साथ कर सकते हैं दूसरी फसल

बांस के पौधे शुरुआती वर्षों में छोटे होते हैं. ऐसे में खेत की उपलब्ध जगह का उपयोग करने के लिए किसान परिस्थितियों के अनुसार अंतरवर्ती खेती यानि की Intercropping भी कर सकते हैं. दालें, सब्जियां या अन्य कम अवधि वाली फसलों को बांस के बीच उगाकर शुरुआती वर्षों में आमदनी हासिल की जा सकती है.

बाजार की जानकारी सबसे जरूरी

बांस लगाने से पहले किसान को यह पता करना चाहिए कि उसके आसपास बांस की मांग कहां है और खरीददार कौन हैं. स्थानीय व्यापारी, फर्नीचर उद्योग और कागज उद्योग से संपर्क करना एक बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है. ऐसा करने से आपको अधिक लाभ हो सकता है. बांस की खेती तुरंत मुनाफा देने वाली फसल नहीं है, लेकिन एक बार पौधे लगाने के बाद इनसे कई वर्षों तक उत्पादन मिलता है.

यह भी पढ़ें: ऑयल पाम की खेती से मालामाल होंगे किसान, जान लें इसका सही तरीका

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Bamboo Cultivation Agriculture News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
35 रुपये किलो प्याज बेच रहा NAFED, कैसे खरीद सकते हैं आप?
35 रुपये किलो प्याज बेच रहा NAFED, कैसे खरीद सकते हैं आप?
एग्रीकल्चर
एक महीने में 200 रुपये चढ़ा गेहूं, अगली फसल पर मंडरा रहा El Nino का खतरा
एक महीने में 200 रुपये चढ़ा गेहूं, अगली फसल पर मंडरा रहा El Nino का खतरा
एग्रीकल्चर
एक खेत में आलू भी और मछली भी, कैसे होती है ऐसी खेती?
एक खेत में आलू भी और मछली भी, कैसे होती है ऐसी खेती?
एग्रीकल्चर
अपने घर उगा सकते हैं ताजी-लाल गाजर, बस इन बातों का रखें ध्यान
अपने घर उगा सकते हैं ताजी-लाल गाजर, बस इन बातों का रखें ध्यान
Advertisement

वीडियोज

MAYAWATI का बड़ा फैसला! ANAND KUMAR के बेटों का पत्ता साफ, भतीजी को मिलेगी कमान? ABPLIVE
BRICS SUMMIT 2026: Putin Vs Jinping, किसकी कार ज्यादा पावरफुल और खतरनाक? |ABPLIVE
Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ड्रोन हमले ने बंद कराई सऊदी की पाइपलाइन, क्या भारत पर होगा असर?
ड्रोन हमले ने बंद कराई सऊदी की पाइपलाइन, क्या भारत पर होगा असर?
हरियाणा
गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को टक्कर, कार सवारों ने पहले रोका, फिर गिरा दिया
गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को टक्कर, कार सवारों ने पहले रोका, फिर गिरा दिया
इंडिया
बंगाल में सड़कों के बदले जाएंगे नाम, शुभेंदु सरकार ने की तैयारी, बन गई लिस्ट
बंगाल में सड़कों के बदले जाएंगे नाम, शुभेंदु सरकार ने की तैयारी, बन गई लिस्ट
क्रिकेट
आखिर कब तक? संजू सैमसन पर भड़के 2 दिग्गज, दिया रिएलिटी चेक
आखिर कब तक? संजू सैमसन पर भड़के 2 दिग्गज, दिया रिएलिटी चेक
बॉलीवुड
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला मोशन पोस्टर, दिल छू लेगी 'सिया राम' की पहली झलक
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला पोस्ट, दिखी 'सिया राम' की पहली झलक
इंडिया
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मोहम्मद शमी के भाई के खिलाफ FIR दर्ज, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
मोहम्मद शमी के भाई के खिलाफ FIR दर्ज, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
जनरल नॉलेज
कब और किसने की थी लालबागचा राजा की पहली स्थापना, जानें इसकी पूरी कहानी
कब और किसने की थी लालबागचा राजा की पहली स्थापना, जानें इसकी पूरी कहानी
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget