'डेढ़ जिले की पार्टी जिसके नेता एहसान फरामोश', जयंत चौधरी के बयान पर सपा का पलटवार

राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने सोमवार (14 सितंबर) को समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "जब हम उनके साथ गठबंधन में थे तो सारी बातें सबके सामने नहीं बताई जाती. ये मेरी गंभीरता है जो मैं वो बातें नहीं कह रहा हूं अगर वो बातें मैं खोल दूंगा न तो उनको यहां खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी."

इस बीच जयंत चौधरी के इस बयान से सियासी घमासान शुरू हो गया है. अब जंयत चौधरी के इस बयान पर सपा ने पलटवार किया है. सपा प्रवक्त फखरुल हसन चांद ने कहा, "पश्चिम उत्तर प्रदेश के डेढ़ जिले की एक पार्टी है जिसके नेता एहसान फरामोश हैं. सपा के विधायकों के दम पर वे राज्यसभा जाते हैं और वहां पहुंचते ही बीजेपी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं."

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सपा प्रवक्ता ने जयंत चौधरी पर क्या कहा?

सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, "बीजेपी में शामिल होने के बाद वे सत्ता की मलाई खाते हैं. वे कहते थे कि मैं क्या चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा पता चलता है कि वे चवन्नी थे, पलट गए. आज वे विकास की बात कर रहे हैं जब किसान एक रुपये किलो आलू बेचने पर मजबूर है जो उसकी लागत का मूल भी नहीं है."

सपा प्रवक्ता ने आगे कहा, "अमेरिका के साथ किसानों के हितों के समझौते हो गए लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है." फखरुल हसन ने आगे निशाना साधा, "पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान सड़क पर पिट रहा है और किसान परेशान होता रहा है."

उन्होंने आगे बताया, "किसानों की फसलें अवारा पशु चरते रहे लेकिन जयंत चौधरी खामोश हैं, क्योंकि उनको विकास इसी में नजर आता है जब किसान परेशान नजर आता है. इसलिए वो डेढ़ जिले की पार्टी के नेता ये याद रखें कि जनता जवाब देती है." उन्होंने आगे यह भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भी समाजवादी पार्टी की रैली होगी वे 'डंके की चोट' पर होगी और ऐतिहासिक होगी."

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यूपी विधानसभा में सीटों को लेकर जयंत चौधरी ने कहा, "यूपी में 403 सीटें हैं इन सभी पर एनडीए के सभी घटक दलों की एक ही लड़ाई है कि विकास के रास्ते नहीं रुकने चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "लोकदल को एक भी सीट न मिले तब भी चौधरी चरण सिंह का सम्मान हल्का नहीं होने वाला है."

उन्होंने आगे कहा, "राजनीति में मुद्दे होते हैं. वे मुद्दे चवन्नी के नहीं हैं. मुद्दे किसानों, शिक्षा व्यवस्था और विकास के हैं आज हाईवे बन रहे हैं ऐसे में सहारनपुर वालों से पूछो कि दिल्ली पहुंचने में कितनी देर लगी. इसलिए लोग तरक्की और रोजगार चाहतें हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं."

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