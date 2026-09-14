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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI से लेकर रोबोटिक्स तक, BRICS में दिखे 37 डीप-टेक इनोवेशन

AI से लेकर रोबोटिक्स तक, BRICS में दिखे 37 डीप-टेक इनोवेशन

भारत मंडपम में आयोजित भारत इनोवेट्स एक्सपोजिशन में 37 भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप्स और उद्यमों ने अपने इनोवेशन पेश किए. BRICS के साथ आयोजित इस प्रदर्शनी में कई नई तकनीकों को सामने रखा गया.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Sep 2026 01:10 PM (IST)
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  • क्वांटम कंप्यूटर, मरीन रोबोट भी प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए.

भारत अब टेक्नोलॉजी के साथ नई और खास तकनीकों को विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसकी झलक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत इनोवेट्स एक्सपोजिशन में देखने को मिली. यहां AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, समुद्री रोबोटिक्स, फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी अलग-अलग तकनीकों पर काम कर रहे 37 भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप और उद्यमों ने अपने इनोवेशन पेश किए.

यह प्रदर्शनी 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के साथ 11 और 12 सितंबर 2026 को आयोजित की गई. इसका मकसद भारतीय रिसर्च लैब, स्टार्टअप और रिसर्च पार्क से निकलने वाले इनोवेशन को दुनिया के सामने लाना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, कंपनियों, विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों से जोड़ना है. 

BRICS में दिखे 37 डीप-टेक इनोवेशन

नई दिल्ली में आयोजित BRICS प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप-टेक इनोवेशन को प्रदर्शित किया गया. शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य BRICS नेताओं ने भारतीय डीप-टेक तकनीकों से जुड़े स्टॉलों का दौरा किया और देश की उभरती टेक्नोलॉजी क्षमताओं की जानकारी ली. प्रदर्शनी में शामिल स्टार्टअप्स ने हेल्थकेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष तकनीक, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में अपने समाधान पेश किए.

AI से होगी कैंसर स्क्रीनिंग और हार्ट की जांच

Periwinkle Technologies ने AI आधारित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रायेज प्लेटफॉर्म पेश किया. यह तकनीक 60 सेकंड से भी कम समय में कैंसर के जोखिम का आकलन करने में सक्षम है. वहीं, Tricog Health ने AI-पावर्ड कार्डियक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म प्रदर्शित किया. यह सिस्टम रियल टाइम ECG डायग्नोसिस और मरीजों की प्राथमिकता तय करने में मदद करता है. कंपनी के अनुसार, इसका यूज 12,000 से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रहा है और यह 3.5 करोड़ से ज्यादा मरीजों को कवर कर चुका है.

क्वांटम कंप्यूटर से लेकर समुद्री रोबोट तक

QpiAI ने सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट पर आधारित क्वांटम कंप्यूटरों की अपनी रेंज दिखाई. इसमें रिसर्च और शिक्षा के लिए 8-क्यूबिट वाला Qvidya, एडवांस्ड रिसर्च और हाइब्रिड कंप्यूटिंग के लिए 25-क्यूबिट वाला Indus और स्केलेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया 64-क्यूबिट प्रोसेसर Kaveri शामिल हैं.

EyeRov ने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच के लिए स्वदेशी मरीन रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म पेश किया. इसमें रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, ऑटोनॉमस सरफेस व्हीकल और ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल के साथ AI एनालिटिक्स भी शामिल हैं. 

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सोलर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी इनोवेशन

Quantsolar Technologies ने मुश्किल जल निकायों पर यूज किए जा सकने वाले फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लेटफॉर्म को प्रदर्शित किया. यह तकनीक अलग-अलग तरह के जल क्षेत्रों में सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने के लिए तैयार की गई है. Chara Technologies ने रेयर-अर्थ-फ्री इलेक्ट्रिक पावरट्रेन तकनीक पेश की. कंपनी का उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ज्यादा स्किल, किफायती और टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करना है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 14 Sep 2026 01:10 PM (IST)
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