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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Account की ये 5 सेटिंग्स अभी बदलें! वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Google Account की ये 5 सेटिंग्स अभी बदलें! वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Google Account की 5 जरूरी सेटिंग्स बदलकर आप अपने अकाउंट की सुरक्षा और प्राइवेसी मजबूत कर सकते हैं. जानिए कौन-सी सेटिंग्स तुरंत बदलनी चाहिए.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 14 Sep 2026 01:14 PM (IST)
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आज के समय में Google Account सिर्फ Gmail चलाने तक सीमित नहीं है. इसी एक अकाउंट से Google Photos, Drive, YouTube, Contacts और कई दूसरी सेवाएं जुड़ी होती हैं. ऐसे में अगर Google Account की सिक्योरिटी सेटिंग्स कमजोर हैं तो आपकी पर्सनल जानकारी से लेकर जरूरी फाइलों तक पर खतरा मंडरा सकता है. अच्छी बात ये है कि कुछ जरूरी सेटिंग्स बदलकर अकाउंट की सुरक्षा काफी मजबूत की जा सकती है.

2-Step Verification जरूर ऑन करें

Google Account को सुरक्षित रखने के लिए सबसे जरूरी सेटिंग 2-Step Verification है. इसे एक्टिव करने के बाद सिर्फ पासवर्ड से अकाउंट में लॉगिन नहीं किया जा सकता. लॉगिन के दौरान एक्सट्रा वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है. इससे अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए तो उसके लिए अकाउंट में डॉयरेक्ट एंट्री करना मुश्किल हो जाता है.

Security Checkup जरूर करें

Google Account में Security Checkup का ऑप्शन दिया जाता है, जहां आप अकाउंट की सुरक्षा से जुड़ी कई चीजों की जांच कर सकते हैं. यहां ये देखा जा सकता है कि किन डिवाइस पर आपका अकाउंट लॉगिन है, कौन-से ऐप्स या सर्विस आपके Google Account से जुड़ी हैं और कहीं कोई संदिग्ध एक्टिविटी तो नहीं हुई. अगर कोई अनजान डिवाइस दिखाई दे तो तुरंत उसे अकाउंट से साइन आउट कर देना बेहतर है.

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पुराने और कमजोर पासवर्ड से बचें

अगर आपका Google Account पासवर्ड काफी पुराना है या आपने उसे दूसरी वेबसाइटों पर भी इस्तेमाल किया है तो उसे बदलने का समय आ गया है. एक ही पासवर्ड को कई जगह इस्तेमाल करने पर किसी दूसरी वेबसाइट का डेटा लीक होने की कंडिशन में आपका Google Account भी खतरे में पड़ सकता है. पासवर्ड ऐसा रखें जिसे आसानी से अनुमान न लगाया जा सके और अलग-अलग सर्विसेज के लिए अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें.

थर्ड-पार्टी ऐप्स की Access चेक करें

कई बार हम किसी ऐप या वेबसाइट को Google Account से साइन-इन करने के लिए परमिशन दे देते हैं और बाद में उसे भूल जाते हैं. समय-समय पर Google Account में जाकर देखें कि किन थर्ड-पार्टी ऐप्स को आपके अकाउंट की परमिशन मिली हुई है. जिस ऐप या वेबसाइट का अब इस्तेमाल नहीं करते, उसकी एक्सेस हटा दें. इससे अनावश्यक डेटा एक्सेस का जोखिम कम किया जा सकता है.

Recovery Phone और Email अपडेट रखें

Google Account का Recovery Phone Number और Recovery Email बेहद जरूरी होते हैं. पासवर्ड भूलने या अकाउंट में किसी तरह की समस्या आने पर इन्हीं की मदद से अकाउंट वापस हासिल करने का मौका मिलता है. इसलिए ये जरूर जांच लें कि रिकवरी नंबर आपका चालू नंबर है और Recovery Email भी ऐसा है जिसे आप नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 14 Sep 2026 01:14 PM (IST)
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