फोन को कवर के बिना भी रखें एकदम नए जैसा, ये टिप्स अपना लिए तो हो जाएगी मौज

फोन को सुरक्षित रखने के लिए कवर एक जरूरी एक्सेसरी है, लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नही आता. उनको लगता है कि इससे फोन का लुक नजर नहीं आता. अब कई कंपनियों ने अपने फोन के रियर में डिजाइन देने भी शुरू कर दिए हैं, जिससे लोगों को कवर की जरूरत और कम लगने लगी है. ऐसे लोग कुछ खास टिप्स को अपनाकर बिना कवर भी अपने फोन को नए जैसा रख सकते हैं. आज हम आपको ऐसी ही कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं.

हैंडलिंग का रखें ध्यान

फोन को स्क्रैच फ्री और नए जैसा रखने के लिए इसकी हैंडलिंग में सावधानी बरतना जरूरी है. आजकल कई फोन की फिनिशिंग ऐसी आती है, जिससे जरा-सी लापरवाही पर फोन हाथ से फिसल जाता है. ऐसी स्थिति में फोन को गिरने से बचाना बहुत जरूरी हो जाता है.

फोन को टाइट जेब में न रखें

फोन को कभी भी टाइट जेब में न रखें. इससे फोन के मुड़ने का डर तो रहता ही है, साथ ही स्क्रैच भी लग सकते हैं. साथ ही फोन को सिक्कों या चाबी के साथ बैग या अपने कपड़ों की जेब में न रखें. सिक्कों और चाबी के कारण फोन पर स्क्रैच लग सकते हैं और नया फोन भी पुराने जैसा नजर आने लगेगा.

बच्चों से रखें दूर

बच्चे फोन को एक खिलौने की तरह देखते हैं और मन आने पर इसे फेंक भी सकते हैं. ऐसे में अगर आपके फोन पर कवर नहीं लगा है तो बच्चों को देने से बचें.

स्क्रीन गार्ड करेगा मदद

स्क्रीन गार्ड पूरे फोन को तो स्क्रैच से नहीं बचा सकता, लेकिन यह डिस्प्ले को गिरने पर टूटने से या स्क्रैच से बचा सकता है. इससे फोन की स्क्रीन पर सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर बन जाती है. इसलिए अगर आप कवर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्क्रीन को स्क्रीन गार्ड की मदद से प्रोटेक्ट किया जा सकता है.

