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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ 200 रुपये में 15 OTT, इस कंपनी ने मचा दिया तहलका

सिर्फ 200 रुपये में 15 OTT, इस कंपनी ने मचा दिया तहलका

Jio Rs 200 Prepaid Plan: 15 OTT प्लेटफॉर्म, 1000 से ज्यादा टीवी चैनल और 30GB डेटा, ये सारे बेनेफिट जियो अपने 200 रुपये वाले प्लान में लेकर आई है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 26 Jul 2026 11:57 AM (IST)
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  • जियो का ₹200 प्लान 15 OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस देता है।
  • इसमें 28 दिन, 30GB हाई-स्पीड डेटा और मूवी टिकट छूट शामिल है।
  • कॉलिंग, SMS नहीं; मनोरंजन और अतिरिक्त डेटा उपयोगकर्ताओं हेतु।

Jio Rs 200 Prepaid Plan: रोजाना लगभग 7 रुपये की लागत में आप YouTube Premium, Prime Video Mobile, JioHotstar और Sony LIV समेत 15 OTT प्लेटफॉर्म का आनंद उठा सकते हैं. इसके लिए रिलायंस जियो एक खास प्रीपेड प्लान लेकर आई है. 200 रुपये की कीमत वाले इस प्लान में 15 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ हाई-स्पीड डेटा भी ऑफर किया जा रहा है. यानी आप सिर्फ 200 रुपये में एक महीने तक फुल-ऑन एंटरटेनमेंट का फायदा उठा सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस प्लान में क्या-क्या मिल रहा है.

जियो का 200 रुपये वाला प्लान

जियो के इस नए प्लान में 200 रुपये के बदले में 15 OTT, टीवी चैनल्स, मूवी टिकट और डेटा ऑफर किया जा रहा है. 28 दिन की वैलिडिटी वाले इस पैक में आपको कुल 30GB हाई-स्पीड डेटा, YouTube Premium, Prime Video,  JioHotstar, Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Kanccha Lannka, FanCode, JioTV और Chaupal समेत 15 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस, जियो टीवी ऐप्स के जरिए 1000+ से ज्यादा टीवी चैनल और मूवी टिकट पर 150 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. ध्यान रखें कि इस प्लान में आपको कॉलिंग और SMS जैसे बेनेफिट्स नहीं मिलेंगे. 

किन यूजर्स के लिए बेस्ट है यह प्लान?

जियो का यह नया रिचार्ज प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट हैं, जो एंटरटेनमेंट बेनेफिट्स के साथ-साथ एक्स्ट्रा मोबाइल डेटा तलाश रहे हैं. इस प्लान में डेटा के लिए कोई डेली कोटा फिक्स नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि आप 30GB डेटा कभी भी यूज कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप ज्यादातर समय वाई-फाई से कनेक्टेड रहते हैं तो यह प्लान सस्ती कीमत पर 15  OTT प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस ऑफर कर रहा है, जिससे आप मूवीज, वेब सीरीज और स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं.

एयरटेल के 199 रुपये वाले प्लान में क्या-क्या मिलता है?

अगर कीमत के हिसाब से कंपेरिजन करें तो एयरटेल भी 199 रुपये का प्लान ऑफर करती है. इस प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी के साथ रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100SMS दिए जा रहे हैं. इसके एडिशनल बेनेफिट्स में 12 महीनों के लिए Adobe Express Premium और एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है. इसमें जियो की तरह OTT की फ्री एक्सेस नहीं है. एयरटेल के प्लान में आपको कॉलिंग और SMS जैसे बेनेफिट्स मिलते हैं, वहीं जियो के प्लान में एंटरटेनमेंट का फुल ध्यान रखा गया है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 26 Jul 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
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