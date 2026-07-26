सिर्फ 200 रुपये में 15 OTT, इस कंपनी ने मचा दिया तहलका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जियो का ₹200 प्लान 15 OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस देता है।

इसमें 28 दिन, 30GB हाई-स्पीड डेटा और मूवी टिकट छूट शामिल है।

कॉलिंग, SMS नहीं; मनोरंजन और अतिरिक्त डेटा उपयोगकर्ताओं हेतु।

Jio Rs 200 Prepaid Plan: रोजाना लगभग 7 रुपये की लागत में आप YouTube Premium, Prime Video Mobile, JioHotstar और Sony LIV समेत 15 OTT प्लेटफॉर्म का आनंद उठा सकते हैं. इसके लिए रिलायंस जियो एक खास प्रीपेड प्लान लेकर आई है. 200 रुपये की कीमत वाले इस प्लान में 15 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ हाई-स्पीड डेटा भी ऑफर किया जा रहा है. यानी आप सिर्फ 200 रुपये में एक महीने तक फुल-ऑन एंटरटेनमेंट का फायदा उठा सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस प्लान में क्या-क्या मिल रहा है.

जियो का 200 रुपये वाला प्लान

जियो के इस नए प्लान में 200 रुपये के बदले में 15 OTT, टीवी चैनल्स, मूवी टिकट और डेटा ऑफर किया जा रहा है. 28 दिन की वैलिडिटी वाले इस पैक में आपको कुल 30GB हाई-स्पीड डेटा, YouTube Premium, Prime Video, JioHotstar, Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Kanccha Lannka, FanCode, JioTV और Chaupal समेत 15 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस, जियो टीवी ऐप्स के जरिए 1000+ से ज्यादा टीवी चैनल और मूवी टिकट पर 150 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. ध्यान रखें कि इस प्लान में आपको कॉलिंग और SMS जैसे बेनेफिट्स नहीं मिलेंगे.

किन यूजर्स के लिए बेस्ट है यह प्लान?

जियो का यह नया रिचार्ज प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट हैं, जो एंटरटेनमेंट बेनेफिट्स के साथ-साथ एक्स्ट्रा मोबाइल डेटा तलाश रहे हैं. इस प्लान में डेटा के लिए कोई डेली कोटा फिक्स नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि आप 30GB डेटा कभी भी यूज कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप ज्यादातर समय वाई-फाई से कनेक्टेड रहते हैं तो यह प्लान सस्ती कीमत पर 15 OTT प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस ऑफर कर रहा है, जिससे आप मूवीज, वेब सीरीज और स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं.

एयरटेल के 199 रुपये वाले प्लान में क्या-क्या मिलता है?

अगर कीमत के हिसाब से कंपेरिजन करें तो एयरटेल भी 199 रुपये का प्लान ऑफर करती है. इस प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी के साथ रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100SMS दिए जा रहे हैं. इसके एडिशनल बेनेफिट्स में 12 महीनों के लिए Adobe Express Premium और एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है. इसमें जियो की तरह OTT की फ्री एक्सेस नहीं है. एयरटेल के प्लान में आपको कॉलिंग और SMS जैसे बेनेफिट्स मिलते हैं, वहीं जियो के प्लान में एंटरटेनमेंट का फुल ध्यान रखा गया है.

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