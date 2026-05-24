फोन Overheat हो जाए तो सबसे पहले कौन-सा पार्ट होता है खराब? जानें काम की बात

Phone Overheating Issue: गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम का असर इंसानों के साथ-साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भी पड़ रहा है. गर्मी के मौसम में स्मार्टफोन का ओवर हिट होना भी आम समस्या बन चुका है. कई बार फोन इतना गर्म हो जाता है कि उसे हाथ में पकड़ना भी मुश्किल लगता है. लगातार गेमिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, और चार्जिंग के दौरान इस्तेमाल या तेज धूप में फोन रखने जैसी वजहों से डिवाइस तेजी से गर्म होने लगता है. कई मामलों में ओवरहीटिंग की वजह से फोन फटने या आग लगने की खबरें भी सामने आती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि गर्मियों में जब फोन ज्यादा ओवरहीट हो जाता है, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट खराब होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

सबसे पहले खराब होती है बैटरी

मोबाइल एक्सपर्ट के अनुसार फोन ओवर हिट होने पर सबसे ज्यादा असर उसकी बैटरी पर पड़ता है. लगातार ज्यादा तापमान में रहने से बैटरी की क्षमता कम होने लगती है. कई बार बैटरी फूलने लगती है, जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है या फिर फोन अचानक बंद होने लगता है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो बैटरी के साथ-साथ मदरबोर्ड और प्रोसेसर भी पर भी असर पड़ सकता है. यही वजह है कि ओवरहीटिंग को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है.

किन वजह से गर्म होता है फोन?

फोन गर्म होने की सबसे बड़ी वजहों में लंबे समय तक गेम खेलना, हाई रेजोल्यूशन, वीडियो रिकॉर्ड करना, लगातार वीडियो स्ट्रीमिंग, बैकग्राउंड में कई एप्स का एक साथ चलना और खराब नेटवर्क में इंटरनेट इस्तेमाल करना शामिल है. इसके अलावा फास्ट चार्जिंग के दौरान फोन यूज करना, लोकल या पुराने चार्जर का इस्तेमाल और फोन का स्टोरेज फुल होना भी डिवाइस को गर्म कर सकता है. कई लोग चार्जिंग के दौरान फोन को गड्ढे तक किया या चादर पर रख कर देते हैं जिससे हिट बाहर नहीं निकाल पाती और तापमान तेजी से बढ़ने लगता है.

तेज धूप और गर्म जगह बन सकती है खतरा

टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्मी में डायरेक्ट सनलाइट या कार के अंदर फोन छोड़ना सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है. कई बार फोन को जल्दी ठंडा करने के लिए फ्रिज या बर्फ के पास रख देते हैं. लेकिन ऐसा करना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है, अचानक तापमान बदलने से फोन के अंदर नमी बनने लगती है, जिससे इंटरनल पार्ट्स खराब हो सकते हैं.

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फोन ज्यादा गर्म हो जाए तो तुरंत करें यह काम

अगर फोन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए तो सबसे पहले चार्जर हटाना चाहिए. इसके बाद फोन का मोटा बैक कवर निकाल देना चाहिए, ताकि हिट आसानी से बाहर निकल सके. कुछ देर के लिए फोन को एयरप्लेन मोड पर डालना या स्विच ऑफ कर देना भी फायदेमंद माना जाता है. कमजोर नेटवर्क में लगातार सिग्नल खोजता रहता है, जिससे बैटरी और प्रोसेसर पर दबाव बढ़ता है और फोन ज्यादा गर्म होने लगता है. ऐसे में डेटा या मोबाइल नेटवर्क कुछ देर बंद करना भी मदद कर सकता है.

एंड्राइड यूजर्स यह सेटिंग बदल लें

एंड्रॉयड यूजर्स वाई-फाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग बंद कर सकते हैं. जरूरत न होने पर लोकेशन और माइक्रोफोन परमिशन हटाना भी मदद कर सकता है. वहीं 120Hz स्क्रीन वाले फोन में रिफ्रेश रेट को 60Hz पर करने से बैटरी की खपत कम होती है और फोन कम गर्म होता है. अगर फोन में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है और लगातार हीटिंग हो रही है तो गर्मी में इसे बंद करना भी फायदेमंद माना जाता है.

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