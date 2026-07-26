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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple Siri AI Update: Apple की नई Siri करेगी ChatGPT जैसे काम, जानिए किन iPhone में मिलेगा नया AI फीचर

Apple Siri AI Update: Apple की नई Siri करेगी ChatGPT जैसे काम, जानिए किन iPhone में मिलेगा नया AI फीचर

Apple Siri AI Update: iPhone यूजर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, Apple इसी साल नए सिरी को लॉन्च करने जा रहा है. जो ChatGPT जैसे काम भी बड़ी आसानी से कर पाएगी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 26 Jul 2026 09:53 AM (IST)
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Apple Siri AI Update: Apple ने अपनी AI क्षमता को बढ़ाने के लिए ओपनएआई (OpenAI) और गूगल (Google) जैसी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है. इनकी मदद से ऐप्पल अपने AI मॉडल सिरी को और ज्यादा बेहतर बनाने पर काम कर रहा है. इस पार्टनरशिप के तहत सिरी को जेमिनी की मदद से अपग्रेड किया जा रहा है. ऐप्पल ने अपने नए ऐप्पल इंटेलिजेंस अपडेट की घोषणा की है.

इस नए अपडेट के बाद आपकी Siri पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो जाएगी. ऐप्पल का ये नया AI मॉडल अब ChatGPT जैसे चैटबॉट को सीधे तौर पर टक्कर देगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूजर प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए नए सिरी में ऑटो चैट डिलीट का फीचर दिया जा सकता है. आइए जानते हैं कि आखिर किन आईफोन यूजर्स को यह जबरदस्त फीचर मिलने वाला है.

नई Siri में क्या होगा खास

नया सिरी ऐसे सवालों का जवाब देने में भी सक्षम होगा, जिसके जवाब उसके पास नहीं हैं. इसके लिए वह AI की मदद लेगा और आपकी स्क्रीन पर सही जवाब दिखाई देगा. साथ ही अब आपको खुद लंबे ईमेल टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सिरी आपके लिखने के तरीके को समझकर आपके लिए प्रोफेशनल ईमेल या मैसेज ड्राफ्ट कर देगी. एप्पल के मुताबिक, नई सिरी में ऑन-स्क्रीन अवेयरनेस नाम का एक फीचर दिया गया है. यानी अगर आपकी स्क्रीन पर किसी दोस्त का मैसेज या एड्रेस खुला है, तो सिरी उसे देखकर खुद समझ जाएगी और आपके कहे बिना भी उस पर आगे की कार्रवाई कर सकेगी. 

अब सिरी एक ऐप का डेटा उठाकर दूसरे ऐप में भी इस्तेमाल कर सकती है. जैसे कि आप कह सकते हैं कि व्हाट्सएप पर आए एड्रेस को मैप्स पर ढूंढो और सिरी इस काम को कुछ ही पल में कर देगी. अगर आप भीड़ में हैं और बोलकर बात नहीं कर सकते, तो अब आप स्क्रीन पर डबल-टैप करके सिरी से चैट की तरह लिखकर भी बात कर सकते हैं.

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किन iPhone में मिलेगा यह नया AI फीचर

ऐप्पल का यह नया एआई फीचर बहुत भारी और एडवांस है, जिसे चलाने के लिए फोन में बड़े प्रोसेसर और ज्यादा रैम की जरूरत पड़ेगी. इसी कारण से यह फीचर सभी पुराने आईफोन्स में काम नहीं करेगा. यह नया फीचर केवल iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 सीरीज के सभी मॉडल्स और iPhone 17 सीरीज के आने वाले मॉडल्स में ही काम करेगा. 

क्या यह फ्री होगा 

कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या इस सर्विस के लिए कोई चार्ज लगेगा, तो आपको बता दें कि आईफोन में सिरी के साथ ChatGPT का इस्तेमाल करना बिल्कुल फ्री होगा. साथ ही सुरक्षा के मामले में ऐप्पल ने साफ किया है कि आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और सिरी जब भी आपका कोई सवाल ChatGPT के पास भेजेगी, तो उसके लिए पहले आपसे स्क्रीन पर अनुमति मांगेगी.

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Published at : 26 Jul 2026 09:53 AM (IST)
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