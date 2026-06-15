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बैटरी लंबी नहीं, बहुत लंबी चलेगी, फोन में बदलनी होंगी बस ये सेटिंग्स

Phone Battery Tips: अधिकतर मोबाइल यूजर्स की बैटरी को लेकर शिकायत रहती है. बार-बार बैटरी चार्ज करना उन्हें झंझट लगता है. हालांकि, कुछ सेटिंग्स बदलकर बैटरी को लंबा चलाया जा सकता है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 15 Jun 2026 10:44 AM (IST)
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  • फोन बैटरी बचाने के लिए स्क्रीन ब्राइटनेस कम करें।
  • नाइट मोड, रिफ्रेश रेट कम करने से बैटरी बचेगी।
  • अनावश्यक ऐप्स हटाएँ, फ्लाइट मोड से बैटरी बचाएँ।

Phone Battery Tips: मोबाइल फोन की बैटरी को लेकर लोगों को अकसर शिकायत रहती है. अगर फोन कुछ साल पुराना है तो ये शिकायतें बढ़ जाती हैं. पुराने फोन की बैटरी को दिन में दो बार भी चार्ज करना पड़ जाता है. अच्छी बात यह है कि कुछ सेटिंग्स की मदद से आप बैटरी को लंबा चला सकते हैं और इसके लिए आपको बैटरी रिप्लेसमेंट भी नहीं करानी पड़ेगी. आइए जानते हैं कि किन सेटिंग्स में बदलाव कर आप लंबी बैटरी लाइफ पा सकते हैं.

स्क्रीन से जुड़ीं ये सेटिंग्स बदलें- फोन की स्क्रीन के कारण बैटरी पर काफी लोड पड़ता है. अगर आप स्क्रीन से जुड़ी सेटिंग्स बदलते हैं तो यह लोड कम हो जाएगी. सबसे पहले इसकी शुरुआत डिस्प्ले ब्राइटनेस को कम करके करें. इसके बाद स्क्रीन टाइमआउट का समय कम कर दें. स्क्रीन टाइमआउट का मतलब है कि आपके यूज बंद करने के कितनी देर बाद स्क्रीन बंद होती है. इसे 5-10 सेकंड पर सेट करें. इसी तरह ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को डिसेबल कर भी बैटरी बचाई जा सकती है.

नाइट मोड आएगा काम- फोन में नाइट मोड या डार्क मोड इनेबल कर भी बैटरी पर पड़ने वाले लोड को कम किया जा सकता है. इससे आंखों पर भी कम असर पड़ता है और यह तरीका बैटरी बचाने के भी काम आएगा.

रिफ्रेश रेट को करें कम- ज्यादा रिफ्रेश रेट से स्मूद विजुअल्स मिलते हैं और सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग भी आसान होती है, लेकिन यह ज्यादा पावर कंज्यूम करती है. इसलिए आप सेटिंग में जाकर रिफ्रेश रेट को कम पर सेट कर दें. इससे बैटरी बचाने में मदद मिलेगी.

ऐप्स पर रखें नजर- फोन में स्टोर कई ऐप्स यूज न होने पर भी पावर कंज्यूम करती रहती हैं. उन्हें बैकग्राउंड एक्टिविटी के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है. इसलिए यूज न होने के बावजूद बैटरी पर उनका लोड पड़ता है. आप सेटिंग में जाकर यह रिव्यू कर सकते हैं कि कौन-सी ऐप कितनी बैटरी कंज्यूम कर रही है. इसके अलावा फोन से अनयूज्ड ऐप्स को अनइंस्टॉल करना भी बैटरी बचाने में आपकी मदद कर सकता है.

फ्लाइट मोड- अगर आप सफर कर रहे हैं या ऐसी जगह पर हैं, जहां आपको कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है तो फोन को फ्लाइट मोड में सेट कर दें. यह बैटरी बचाने का सबसे आसान तरीका है. फ्लाइट मोड ऑन होने से फोन बार-बार कनेक्शन स्टेबलिश करने की कोशिश नहीं करेगा, जिससे बैटरी पर लोड कम होगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 15 Jun 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Phone Battery Tips And Tricks TECH NEWS
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