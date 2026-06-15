बैटरी लंबी नहीं, बहुत लंबी चलेगी, फोन में बदलनी होंगी बस ये सेटिंग्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फोन बैटरी बचाने के लिए स्क्रीन ब्राइटनेस कम करें।

नाइट मोड, रिफ्रेश रेट कम करने से बैटरी बचेगी।

अनावश्यक ऐप्स हटाएँ, फ्लाइट मोड से बैटरी बचाएँ।

Phone Battery Tips: मोबाइल फोन की बैटरी को लेकर लोगों को अकसर शिकायत रहती है. अगर फोन कुछ साल पुराना है तो ये शिकायतें बढ़ जाती हैं. पुराने फोन की बैटरी को दिन में दो बार भी चार्ज करना पड़ जाता है. अच्छी बात यह है कि कुछ सेटिंग्स की मदद से आप बैटरी को लंबा चला सकते हैं और इसके लिए आपको बैटरी रिप्लेसमेंट भी नहीं करानी पड़ेगी. आइए जानते हैं कि किन सेटिंग्स में बदलाव कर आप लंबी बैटरी लाइफ पा सकते हैं.

स्क्रीन से जुड़ीं ये सेटिंग्स बदलें- फोन की स्क्रीन के कारण बैटरी पर काफी लोड पड़ता है. अगर आप स्क्रीन से जुड़ी सेटिंग्स बदलते हैं तो यह लोड कम हो जाएगी. सबसे पहले इसकी शुरुआत डिस्प्ले ब्राइटनेस को कम करके करें. इसके बाद स्क्रीन टाइमआउट का समय कम कर दें. स्क्रीन टाइमआउट का मतलब है कि आपके यूज बंद करने के कितनी देर बाद स्क्रीन बंद होती है. इसे 5-10 सेकंड पर सेट करें. इसी तरह ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को डिसेबल कर भी बैटरी बचाई जा सकती है.

नाइट मोड आएगा काम- फोन में नाइट मोड या डार्क मोड इनेबल कर भी बैटरी पर पड़ने वाले लोड को कम किया जा सकता है. इससे आंखों पर भी कम असर पड़ता है और यह तरीका बैटरी बचाने के भी काम आएगा.

रिफ्रेश रेट को करें कम- ज्यादा रिफ्रेश रेट से स्मूद विजुअल्स मिलते हैं और सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग भी आसान होती है, लेकिन यह ज्यादा पावर कंज्यूम करती है. इसलिए आप सेटिंग में जाकर रिफ्रेश रेट को कम पर सेट कर दें. इससे बैटरी बचाने में मदद मिलेगी.

ऐप्स पर रखें नजर- फोन में स्टोर कई ऐप्स यूज न होने पर भी पावर कंज्यूम करती रहती हैं. उन्हें बैकग्राउंड एक्टिविटी के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है. इसलिए यूज न होने के बावजूद बैटरी पर उनका लोड पड़ता है. आप सेटिंग में जाकर यह रिव्यू कर सकते हैं कि कौन-सी ऐप कितनी बैटरी कंज्यूम कर रही है. इसके अलावा फोन से अनयूज्ड ऐप्स को अनइंस्टॉल करना भी बैटरी बचाने में आपकी मदद कर सकता है.

फ्लाइट मोड- अगर आप सफर कर रहे हैं या ऐसी जगह पर हैं, जहां आपको कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है तो फोन को फ्लाइट मोड में सेट कर दें. यह बैटरी बचाने का सबसे आसान तरीका है. फ्लाइट मोड ऑन होने से फोन बार-बार कनेक्शन स्टेबलिश करने की कोशिश नहीं करेगा, जिससे बैटरी पर लोड कम होगा.

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