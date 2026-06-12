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बैटरी, आंखें और फोन, फुल ब्राइटनेस से तीनों को हो सकता है नुकसान, आज ही बदलें ये आदत

Display Brightness Effect: अगर आपको फोन फुल ब्राइटनेस पर यूज करने की आदत है तो यह आंखों, फोन और बैटरी तीनों को नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए फोन को फुल ब्राइटनेस के साथ यूज नहीं करना चाहिए.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 07:05 AM (IST)
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  • डिस्प्ले को स्क्रीन-बर्न का खतरा, परमानेंट निशान पड़ सकते हैं।

Display Brightness Effect: स्मार्टफोन के बिना अब दिन तो छोड़िए कुछ घंटे गुजरने भी मुश्किल हो गए हैं. सुबह उठते ही फोन संभालने से लेकर रात को सोने तक हर समय फोन हाथ में और दिन में कई-कई घंटे हमारी आंखों के सामने रहता है. इससे हमारी आंखों पर असर तो पड़ता ही है, लेकिन अगर आप डिस्प्ले ब्राइटनेस फुल रखते हैं तो यह आंखों के अलावा फोन और बैटरी को भी नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए ब्राइटनेस को हमेशा फुल रखने से बचने की सलाह दी जाती है. आज हम जानेंगे कि फुल ब्राइटनेस से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.

डिस्प्ले ब्राइटनेस फुल रखने के नुकसान

आंखों पर होता है यह असर- फोन की ब्राइटनेस फुल रहने से आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है. लंबे समय तक फुल ब्राइटनेस में फोन देखने के आंखें ड्राई होने लगती हैं. कुछ ही दिनों में आपकी नजर धुंधली होने लगेगी और सिरदर्द की समस्या भी हो जाएगी. अगर इसके बाद भी ब्राइटनेस का स्तर यही बना रहता है तो कुछ ही महीनों में चश्मा लगने तक की नौबत आ सकती है. इसके अलावा फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी नींद में भी खलल डाल सकती है. ब्लू लाइट के कारण मेलटॉनिन हॉर्मोन रिलीज नहीं होता, जो दिमाग को सोने का संकेत देता है. इसलिए डिस्प्ले ब्राइटनेस को कम रखना चाहिए.

बैटरी की दुश्मन है फुल ब्राइटनेस- फुल डिस्प्ले ब्राइटनेस का मतलब है बैटरी पर एक्स्ट्रा लोड. अगर आपको फुल ब्राइटनेस पर फोन यूज करने की आदत है तो हो सकता है कि आपको दिन में दो बार फोन चार्ज करना पड़े. बैटरी को दिन में दो-दो बार चार्ज करने से इसकी लाइफ पर असर पड़ता है. चार्जिंग के दौरान फोन हीट भी होता है और गर्मी के मौसम में यह हीट बैटरी के फूलने का भी कारण बन सकती है. इस वजह से आपको जल्द ही बैटरी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना पड़ जाएगा. यही कारण है कि बैटरी बचाने के लिए ब्राइटनेस को फुल न रखने की सलाह दी जाती है.

डिस्प्ले को भी खतरा- अगर आप OLED या AMOLED डिस्प्ले वाला फोन यूज कर रहे हैं तो उसे भी फुल ब्राइटनेस से खतरा है. फुल ब्राइटनेस से इन डिस्प्ले पर स्क्रीन-बर्न का डर रहता है. इसका मतलब है कि लगातार यूज करने पर फोन की स्क्रीन पर परमानेंट निशान बन जाएगा. इससे बचाव के लिए फोन की ब्राइटनेस को कम रखें. अगर आप ब्राइटनेस एडजस्ट करना भूल जाते हैं तो ऑटो-ब्राइटनेस या डार्क मोड को इनेबल कर लें. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 12 Jun 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks TECH NEWS Display Brightness
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