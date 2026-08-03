मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPoJK में नहीं थमा बवाल, चौथे दिन मुजफ्फराबाद में आगजनी-प्रदर्शन, गोलीबारी

PoJK में नहीं थमा बवाल, चौथे दिन मुजफ्फराबाद में आगजनी-प्रदर्शन, गोलीबारी

PoJK Protest: गोलीबारी में 1 प्रदर्शनकारी की मौत हो गई. 27 जुलाई से हो रही फायरिंग की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 54 हो गया है. 7 जून से अब तक फायरिंग में 128 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 03 Aug 2026 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में आज (3 अगस्त) को लगातार चौथे दिन आगजनी, विरोध प्रदर्शन और गोलीबारी जारी रही. दोपहर 3 बजे हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की लाल चौक पर इकट्ठा हो गए और पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. जिसके बाद साढ़े 4 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स और एफसी ने लोगों पर अंधाधुंध डायरेक्ट फायरिंग करनी शुरू कर दी. पीओके पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे.

गोलीबारी का वीडियो भी एबीपी न्यूज़ के हाथ लगा है, जिसमें लोग लाल चौक से भागते हुए दिख रहे हैं और पाकिस्तानी रेंजर्स और पीओके पुलिस की तुलना 'यजीद' से कर रहे हैं. गोलीबारी में 1 प्रदर्शनकारी के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद 27 जुलाई से हर रोज फायरिंग की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 54 हो गया है. साथ ही 7 जून से लेकर अब तक फायरिंग में 128 निहत्थे प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं.

पुलिस ने बाइकों में लगाई आग

फायरिंग के बाद भी जब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का मन नहीं भरा तो मुजफ्फराबाद की ईदगाह रोड के पास स्थित रिहायशी कॉलोनी में पीओके पुलिस के 3 जवानों ने आम लोगों की घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों में आग लगा दी. पीओके के पुलिस के डिटेक्टिव फुट कांस्टेबल (DFC) अमजद शाह, DFC ताहिर और DFC वकार मीर हुए लोगों की मोटरसाइकिल में आग लगाते हुए वीडियो मोबाइल फ़ोन में क़ैद हुआ है, जो एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद है.

पाक हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन जारी

मुजफ्फराबाद के अलावा पीओके के बाग में भी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, साथ ही रावलाकोट के डी चौक पर अभी भी डेढ़ लाख से ज़्यादा प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद कूच के लिए बैठे हुए हैं. बीती देर रात (2 अगस्त) 1 बजकर 50 मिनट पर रावलाकोट के डी चौक पर बैठे लोगों को डराने के लिये पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की थी, हालांकि इस फायरिंग का प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ और वो सड़क पर 8 दिन भी मुजफ्फराबाद कूच के लिए बैठे हैं.

‘मार्क जुकरबर्ग मांगे माफी’, PM मोदी के वीडियो विवाद पर बोले संसदीय समिति चीफ

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 03 Aug 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
PoK Protest PAKISTAN NEWS PoJK Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PoJK में नहीं थमा बवाल, चौथे दिन मुजफ्फराबाद में आगजनी-प्रदर्शन, गोलीबारी
PoJK में नहीं थमा बवाल, चौथे दिन मुजफ्फराबाद में आगजनी-प्रदर्शन, गोलीबारी
इंडिया
बस्तर के जिस गांव में नक्सलियों ने उड़ा दिया था स्कूल, वहां 21 साल की दीपा ने पास की NEET परीक्षा
बस्तर के जिस गांव में नक्सलियों ने उड़ा दिया था स्कूल, वहां 21 साल की दीपा ने पास की NEET परीक्षा
इंडिया
‘मार्क जुकरबर्ग मांगे माफी’, PM मोदी के वीडियो विवाद पर बोले संसदीय समिति चीफ
‘मार्क जुकरबर्ग मांगे माफी’, PM मोदी के वीडियो विवाद पर बोले संसदीय समिति चीफ
इंडिया
कंगना के 'हिन्दू' वाले बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, जानें क्या कहा
कंगना के 'हिन्दू' वाले बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कंगना के 'हिन्दू' वाले बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, जानें क्या कहा
कंगना के 'हिन्दू' वाले बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, जानें क्या कहा
मध्य प्रदेश
दतिया: नतीजों पर CM मोहन यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'BJP के...'
दतिया: नतीजों पर CM मोहन यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'BJP के...'
टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
क्रिकेट
एमएस धोनी की नई पारी, पुराने शौक को बनाया 'करियर'? वीडियो वायरल
एमएस धोनी की नई पारी, पुराने शौक को बनाया 'करियर'? वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Mamachya Govyala Jauya BO: 7 करोड़ के बजट में मराठी फिल्म ने बनाया रिकॉर्ड, 2026 की 9वीं बड़ी वीकेंड ओपनर बनी
7 करोड़ के बजट में मराठी फिल्म ने बनाया रिकॉर्ड, 2026 की 9वीं बड़ी वीकेंड ओपनर बनी
बिहार
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
इंडिया
कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा
कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा
इंडिया
‘पहले कराएंगे लाठीचार्ज’, इस्तीफा मांगने पर बोले प्रियांक खरगे
‘पहले कराएंगे लाठीचार्ज’, इस्तीफा मांगने पर बोले प्रियांक खरगे
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget