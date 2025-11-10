बिना नेटवर्क के भी भेज पाएंगे मैसेज, आईफोन में आने वाला है नया सैटेलाइट फीचर, ऐसे करेगा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो जल्द ही आप बिना नेटवर्क के मैसेज भेज पाएंगे और यहां तक कि ऐप्पल मैप्स को भी यूज कर पाएंगे. इसके लिए कंपनी नए सैटेलाइट कनेक्टिविटी वाले फीचर पर काम कर रही है. यह फीचर आने के बाद यूजर बिना मोबाइल नेटवर्क के सैटेलाइट की मदद से ऐप्पल मैप्स और मैसेज सर्विस को यूज कर पाएंगे. साथ ही इस फीचर को यूज करने के लिए आईफोन को सैटेलाइट की तरफ प्वाइंट करने की जरूरत भी खत्म हो सकती है. आइए इस बारे में डिटेल से जानते हैं.

इसलिए लाया जा रहा नया फीचर?

इमरजेंसी सिचुएशन में आईफोन को और कारगर बनाने के लिए ऐप्पल यह फीचर ला रही है. 2022 में लॉन्च हुए आईफोन 14 के बाद आए सभी मॉडल में सैटेलाइट के जरिए SOS मैसेज का फीचर लॉन्च किया गया था. यह यूजर्स को उन इलाकों से इमरजेंसी सर्विसेस और कॉन्टैक्ट से संपर्क करने की अनुमति देता है, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं होता. आगे चलकर इसमें रोड साइड असिस्टेंट को जोड़ा गया और अब ऐप्पल मैप्स और मैसेजेज जैसी ऐप्स के लिए भी इस फीचर को उपलब्ध करवाना चाहती है.

नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही ऐप्पल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फीचर के लिए ऐप्पल नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. इसके लिए उसने सैटेलाइट ऑपरेटर ग्लोबलस्टार से हाथ मिलाया है. इसी कंपनी के सिस्टम पर ऐप्पल का SOS फीचर काम करता है. दोनोंं कंपनियां मिलकर 'नैचुरल यूज' फंक्शन को बेहतर बनाने में जुटी है. यह फंक्शन आने के बाद आईफोन को सैटेलाइट की तरफ नहीं करना पड़ेगा और पॉकेट, कार या बैग में रखा ही सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा. यह भी बताया जा रहा है कि ऐप्पल अपकमिंग आईफोन में 5G NTN सपोर्ट भी देगी. यह मोबाइल टावर और सैटेलाइट के साथ मिलकर एक मजबूत कवरेज देगा.

