पैसे देते ही खुल जाएगा खजाना, एंड्रॉयड फोन में छिपे हैं ये पेड फीचर्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुछ खास गूगल फीचर्स के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत।

गूगल डॉक्स में ऑडियो जनरेशन हेतु AI प्लस सब्सक्रिप्शन ज़रूरी।

गूगल फोटोज मैजिक एडिटर के पूर्ण उपयोग को AI प्लान चाहिए।

गूगल ड्राइव AI फाइल संगठन सुविधा भी सशुल्क उपलब्ध है।

Paid Google Features: आईफोन की तरह एंड्रॉयड फोन भी फीचर्स का पिटारा होते हैं. एंड्रॉयड में गूगल के कई खास फीचर्स मिलते हैं. इनमें से ज्यादातर फीचर फ्री हैं और इन्हें यूज करने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं होती. इन फीचर से आपके बेसिक काम हो सकते हैं, लेकिन अगर चाहते हैं कि आपका फोन इन फीचर्स की मैक्सिसम कैपेबिलिटीज को यूज कर सके तो जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी. आज हम आपको गूगल के कुछ ऐसे फीचर्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आपके कई काम आसान हो जाएंगे और नया खरीदे बिना ही आपको अपना एंड्रॉयड फोन अपग्रेडेड लगेगा.

Google Docs में ऑडियो जनरेशन

फोन में लिखने के लिए कई लोग Google Docs यूज करते हैं. बेसिक कामों के लिए इसे फ्री में यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसके बोनस फीचर यूज करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी. Docs में आपके लिखे हुए डॉक्यूमेंट का ऑडियो जनरेट किया जा सकता है. शुरुआत में यह फीचर NotebookLM पर आया था और फिर गूगल ने इसे Docs के लिए भी अवेलेबल करवा दिया. Google AI Plus या उससे ऊपर के प्लान में इस फीचर को एक्सेस किया जा सकता है. इसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट का ऑडियो जनरेट कर पाएंगे.

Google Photos में मैजिक एडिटर

गूगल फोटोज में कई कमाल के फीचर्स मिलते हैं. अगर एआई फीचर्स की बात करें तो इसमें मैजिक एडिटर का फीचर मिलता है, जो इमेज से अनवॉन्टेड लोगों, आइटम्स और दूसरी चीजों को रिमूव कर सकता है. शुरुआत में इसे फ्री में अवेलेबल करवाया गया था. अभी भी इसके कुछ फीचर्स फ्री अवेलेबल हैं, लेकिन सारे फीचर्स को यूज करने के लिए गूगल का एआई प्लान होना जरूरी है. फ्री में आप हर महीने मैजिक एडिटर से एडिट 10 इमेजेज सेव कर सकते हैं. सब्सक्रिप्शन के बाद यह लिमिट हट जाती है.

Google Drive में फाइल ऑर्गेनाइजेशन

ऑनलाइन स्टोरेज के लिए Google Drive एक किफायती ऑप्शन है. पिछले कुछ समय से गूगल ने इसमें कई शानदार फीचर्स एड किए हैं. हाल ही में गूगल इसमें फाइल ऑर्गेनाइज करने का ऑप्शन लेकर आई है, जो एआई की मदद से नए फोल्डर क्रिएट कर फाइल्स को उनमें मूव कर सकता है, लेकिन यह फीचर फ्री में अवेलेबल नहीं है. इसे एक्सेस करने के लिए गूगल के एआई प्लान का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है. यह फीचर बिजनेस और एंटरप्राइजेज कस्टमर्स के लिए भी अवेलेबल है.

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