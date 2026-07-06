Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पैरेंट्स गोपनीयता जांचें और बच्चों की पुरानी तस्वीरें हटाएँ।

Social Media AI Scam: आज के समय में सोशल मीडिया भी लोगों के जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है. आज इंसान करीब हर छोटी से बड़ी चीजों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करता है जिससे उसके फॉलोअर्स देख सकें. लेकिन अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में साइबर अपराध भी काफी तेजी से बढ़े हैं. आपकी एक छोटी गलती आपको कई लाखों का नुकसान करा सकती है. इसी को देखते हुए पैरेंट्स के लिए भी एक चेतावनी जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की फोटो शेयर करना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

पैरेंट्स के लिए जारी हुई चेतावनी

NCA और IWF ने पैरेंट्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है जिससे वे अपने बच्चों को ऑनलाइन होने वाले खतरों से बचा सकें. एजेंसियों का कहना है कि पैरेंट्स के लिए सबसे जरूरी है उनके बच्चों की सेफ्टी और इसके लिए जरूरी है कि सावधानी. एजेंसी ने पैरेंट्स को चेताया है कि कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय ये जरूर ध्यान दें कि उसमें बच्चों की कोई जरूरी डिटेल न दिख रही हो. हालांकि, बच्चों की फोटो पोस्ट करने से पैरेंट्स को फिलहाल बचना ही चाहिए.

इसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया पर बच्चों की पोस्ट करते समय प्राइवेसी सेटिंग को जरूर चेक करें. साथ ही अगर पोस्ट करना ही है तो क्लोज फ्रेंड्स या फिर प्राइवेट अकाउंट का ही इस्तेमाल करें जिससे कुछ हद तक आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रह सकती है.

AI का हो रहा गलत इस्तेमाल

ब्रिटेन की इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (IWF) और नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA) के अनुसार, AI टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों की तस्वीरों को एडिट कर फर्जी और अश्लील फोट-वीडियो तैयार किए जा रहे हैं. एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में 8 हजार से ज्यादा AI से तैयार हुईं ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिनमें बच्चों के साथ यौन शोषण जैसे कंटेंट दिखाए गए थे. आपको बता दें कि ये संख्या पिछले साल की तुलना में करीब 14 प्रतिशत ज्यादा है.

चेक करें ये चीज

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर नई तस्वीर शेयर करने से भी ज्यादा जरूरी है कि पहले चेक करें कि कोई पुरानी फोटो तो सोशल मीडिया पर पहले से नहीं मौजूद है जिसमें बच्चे की डिटेल्स भी दिख रही हो. अगर ऐसी कोई भी फोटो है तो उसे तुरंत डिलीट करना ही उचित माना जाता है. इसके अलावा रिश्तेदारों, दोस्तों, स्कूलों और क्लबों से भी कहा गया है कि बच्चों की फोटो शेयर करने से पहले उनके पैरेंट्स से परमिशन लेना जरूरी है.

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