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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीParents के लिए चेतावनी! भूलकर भी सोशल मीडिया पर शेयर न करें अपने बच्चों की फोटो, हो सकता है भारी नुकसान

Parents के लिए चेतावनी! भूलकर भी सोशल मीडिया पर शेयर न करें अपने बच्चों की फोटो, हो सकता है भारी नुकसान

Social Media AI Scam: NCA और IWF ने पैरेंट्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है जिससे वे अपने बच्चों को ऑनलाइन होने वाले खतरों से बचा सकें.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 06 Jul 2026 01:54 PM (IST)
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  • पैरेंट्स गोपनीयता जांचें और बच्चों की पुरानी तस्वीरें हटाएँ।

Social Media AI Scam: आज के समय में सोशल मीडिया भी लोगों के जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है. आज इंसान करीब हर छोटी से बड़ी चीजों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करता है जिससे उसके फॉलोअर्स देख सकें. लेकिन अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में साइबर अपराध भी काफी तेजी से बढ़े हैं. आपकी एक छोटी गलती आपको कई लाखों का नुकसान करा सकती है. इसी को देखते हुए पैरेंट्स के लिए भी एक चेतावनी जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की फोटो शेयर करना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

पैरेंट्स के लिए जारी हुई चेतावनी

NCA और IWF ने पैरेंट्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है जिससे वे अपने बच्चों को ऑनलाइन होने वाले खतरों से बचा सकें. एजेंसियों का कहना है कि पैरेंट्स के लिए सबसे जरूरी है उनके बच्चों की सेफ्टी और इसके लिए जरूरी है कि सावधानी. एजेंसी ने पैरेंट्स को चेताया है कि कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय ये जरूर ध्यान दें कि उसमें बच्चों की कोई जरूरी डिटेल न दिख रही हो. हालांकि, बच्चों की फोटो पोस्ट करने से पैरेंट्स को फिलहाल बचना ही चाहिए.

इसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया पर बच्चों की पोस्ट करते समय प्राइवेसी सेटिंग को जरूर चेक करें. साथ ही अगर पोस्ट करना ही है तो क्लोज फ्रेंड्स या फिर प्राइवेट अकाउंट का ही इस्तेमाल करें जिससे कुछ हद तक आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रह सकती है.

AI का हो रहा गलत इस्तेमाल

ब्रिटेन की इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (IWF) और नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA) के अनुसार, AI टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों की तस्वीरों को एडिट कर फर्जी और अश्लील फोट-वीडियो तैयार किए जा रहे हैं. एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में 8 हजार से ज्यादा AI से तैयार हुईं ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिनमें बच्चों के साथ यौन शोषण जैसे कंटेंट दिखाए गए थे. आपको बता दें कि ये संख्या पिछले साल की तुलना में करीब 14 प्रतिशत ज्यादा है.

चेक करें ये चीज

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर नई तस्वीर शेयर करने से भी ज्यादा जरूरी है कि पहले चेक करें कि कोई पुरानी फोटो तो सोशल मीडिया पर पहले से नहीं मौजूद है जिसमें बच्चे की डिटेल्स भी दिख रही हो. अगर ऐसी कोई भी फोटो है तो उसे तुरंत डिलीट करना ही उचित माना जाता है. इसके अलावा रिश्तेदारों, दोस्तों, स्कूलों और क्लबों से भी कहा गया है कि बच्चों की फोटो शेयर करने से पहले उनके पैरेंट्स से परमिशन लेना जरूरी है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 06 Jul 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
AI Social Media Tech News Hindi Cyber Fraud
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