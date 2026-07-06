इंटरनेट पर आपको कोई नहीं कर पाएगा ट्रैक, बस करने होंगे चुटकियों में होने वाले ये काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वेबसाइट कुकीज़ और ऐप ट्रैकिंग अनुमतियों को अस्वीकार करें।

अनावश्यक वेब फॉर्म में गलत व्यक्तिगत जानकारी भरें।

गूगल की 'रिजल्ट्स अबाउट यू' से अपनी जानकारी हटाएं।

महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षित रखने के लिए MFA सक्षम करें।

How to Stop Data Tracking on Internet: अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपके डेटा पर कंपनियों से लेकर एडवरटाइजर्स और साइबर क्रिमिनल्स तक की नजर रहती है. यही कारण है कि इंटरनेट पर आपको हर जगह केवल उन्हीं चीजों के विज्ञापन नजर आते हैं, जिनके बारे में आपने सर्च किया होता है. इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि इंटरनेट पर आपकी जानकारी कहां जा रही है और कंपनियां इसके साथ क्या कर रही हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप इंटरनेट पर अपनी जानकारी गलत हाथों में पड़ने से रोक सकते हैं.

ट्रैकिंग को कहें ना

जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो कुकीज से जुड़ा एक पॉप-अप आता है. अगर आप इसमें सारी कुकीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस वेबसाइट को ट्रैकिंग की परमिशन देती है. इसलिए जहां संभव हो सके, ट्रैकिंग कुकीज को डिक्लाइन कर दें. इसी तरह ऐप्स डाउनलोड करते समय भी कंपनियां ट्रैकिंग की परमिशन मांगती हैं. इसे रिजेक्ट कर दें. परमिशन न मिलने पर ये कंपनियां दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगी.

जरूरी न होने पर सही जानकारी न दें

इंटरनेट पर कई जगह वेब फॉर्म्स में आपसे नाम और ईमेल आईडी जैसी पर्सनल जानकारी मांगी जाती है. जरूरी न लगे तो यहां अपना असली नाम और ईमेल आईडी न दें. उदाहरण के तौर पर किसी का फोन नंबर देखने, रेसिपी देखने या ऑनलाइन गाइड पढ़ने के लिए अगर कोई वेबसाइट आपसे नाम और एड्रेस आदि मांग रही है तो वहां पर गलत जानकारी दे दें. ध्यान रहे कि सरकारी फॉर्म्स और बैंकिंग आदि के मामलों में आपको यह गलती नहीं करनी है. सरकारी वेबसाइट्स पर हमेशा सही जानकारी ही दें.

इंटरनेट से इंफोर्मेशन को कर दें डिलीट

अगर आप इंटरनेट पर मौजूद अपनी जानकारी को लेकर सहज नहीं है तो इसे डिलीट किया जा सकता है. कुछ समय पहले गूगल ने 'Results About You' सुविधा को शुरू किया था. इसकी मदद से आप गूगल से अपनी पर्सनल जानकारी डिलीट कर सकते हैं. इसके लिए गूगल के सपोर्ट पेज पर जाएं और उस URL की जानकारी दें, जहां से आप इंफोर्मेशन डिलीट करवाना चाहते हैं. यहां आपको एक फॉर्म भरना होगा. वेरिफाई करने के बाद गूगल इस इंफोर्मेशन को हटा देगी.

डेटा प्रोटेक्शन के लिए करें ये काम

इंटरनेट से जानकारी हटवाने के साथ-साथ अपने डेटा को सिक्योर करना भी जरूरी है. इसके लिए आप जिन वेबसाइट्स और ऐप्स को रेगुलर यूज करते हैं, उन पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लें. यह आपके वैल्यूबल डेटा को प्रोटेक्ट रखने में काम आएगा.

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