Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कीमत 3,099 युआन से शुरू, चीन में 20 नवंबर से उपलब्ध.

Oppo Pad Air 6 : टैबलेट खरीदते समय बड़ी स्क्रीन के साथ बेहतर डिस्प्ले, दमदार बैटरी और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस पर भी लोगों की नजर रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए Oppo ने अपना नया टैबलेट Oppo Pad Air 6 चीन में लॉन्च कर दिया है. यह कंपनी के पिछले टैबलेट Oppo Pad Air 5 का अपग्रेडेड वर्जन है. नए मॉडल में 12.1 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है. इसके अलावा टैबलेट में MediaTek का नया प्रोसेसर, 12GB तक रैम और 10,050mAh की बैटरी मिलती है. कंपनी ने इसे अलग-अलग रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में पेश किया है. तो आइए जानते हैं कि इसकी कीमत और सभी खास फीचर्स क्या हैं.

Oppo Pad Air 6 के खास फीचर्स

Oppo Pad Air 6 में 12.1 इंच का LCD टचस्क्रीन पैनल दिया गया है. इसका रेजोल्यूशन 2,800 बाय 1,980 पिक्सल है. स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. इसमें 540Hz टच सैंपलिंग रेट और 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसके अलावा इसमें 100 प्रतिशत sRGB और 98 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट का सपोर्ट दिया गया है. कंपनी इसका Soft Light डिस्प्ले वेरिएंट भी पेश कर रही है.

10,050mAh बैटरी और कैमरा

Oppo Pad Air 6 में 10,050mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी ने बैटरी क्षमता में पिछले मॉडल के मुकाबले बदलाव नहीं किया है. इसमें 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. साथ ही टैबलेट के पीछे 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा दिया गया है. वहीं, वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए फ्रंट में भी 8 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है. इससे 1080p रिजॉल्यूशन पर 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है.

Dimensity प्रोसेसर और 12GB तक रैम

परफॉर्मेंस के लिए इस टैबलेट में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7360 Super प्रोसेसर दिया गया है. इसकी क्लॉक स्पीड 2.5GHz तक जाती है. ग्राफिक्स के लिए Arm Mali-G615 MC2 GPU मौजूद है. इसमें 12GB तक LPDDR5x रैम और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है. इसके SIM वेरिएंट में माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज बढ़ाने का ऑप्शन भी दिया गया है. यह ColorOS 17 पर काम करता है, जो Android 17 पर आधारित है.

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क्वाड स्पीकर और कनेक्टिविटी फीचर्स

ऑडियो के लिए इसमें चार स्पीकर और डुअल माइक्रोफोन सेटअप दिया गया है. सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है. कनेक्टिविटी के लिए इसके डुअल सिम मॉडल में 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth और USB Type-C पोर्ट दिया गया है.

Oppo Pad Air 6 की कितनी है कीमत?

Oppo ने Pad Air 6 को चीन में तीन रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में पेश किया है. इसके बेस मॉडल में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलती है, जिसकी कीमत 3,099 चीनी युआन (करीब 44,000 रुपये) रखी गई है. इसके 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 3,499 युआन (करीब 49,000 रुपये) है. टैबलेट की बिक्री चीन में 20 नवंबर से Oppo के ऑनलाइन स्टोर के जरिए शुरू होगी. इसे Encounter Blue और Starlight Silver कलर में खरीदा जा सकेगा.

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