Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शहरों, इंटरनेट सेवाओं पर GTA 6 का व्यापक असर.

GTA 6 Release : GTA 6 की रिलीज का इंतजार अब गेमर्स के लिए किसी त्योहार से कम नहीं रह गया है. 19 नवंबर को लॉन्च होने वाले इस गेम को खेलने के लिए लोग पहले से ही अपनी छुट्टियों और काम के शेड्यूल की प्लानिंग कर रहे हैं. अमेरिका में करीब 1.25 करोड़ गेमर्स ऐसे हैं, जो GTA 6 के लिए ऑफिस या पढ़ाई से छुट्टी लेने की तैयारी में हैं. गेम का क्रेज इतना ज्यादा है कि टेक कंपनी Logitech ने भी अपने कर्मचारियों को गेम खेलने के लिए एक खास दिन देने की पहल की है. GTA 6 की दीवानगी अब गेमिंग स्क्रीन से निकलकर ऑफिस तक पहुंच गई है.

19 नवंबर को रिलीज होगा GTA 6

Rockstar Games का GTA 6, 19 नवंबर को PS5 और Xbox Series X|S के लिए रिलीज होने वाला है. गेम को लेकर प्री-ऑर्डर के भी बड़े आंकड़े सामने आए हैं. Sony और Microsoft के मुताबिक, यह उनके डिजिटल स्टोर पर अब तक का सबसे ज्यादा प्री-ऑर्डर पाने वाला गेम बन गया है. इस बार GTA 6 की रिलीज सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं रह गई है. कर्मचारियों की छुट्टियों से लेकर इंटरनेट नेटवर्क, शहरों के प्रमोशन और स्पोर्ट्स इवेंट तक, इसका असर कई जगह दिखाई दे रहा है.

GTA 6 के लिए Logitech का खास ऑफर

GTA 6 को लेकर कर्मचारियों के उत्साह को देखते हुए Logitech ने Logi Game Day नाम से एक खास पहल शुरू की है. इसके तहत कंपनी के कर्मचारी अपनी पसंद का वीडियो गेम खेलने के लिए एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं. यह सुविधा सिर्फ GTA 6 तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारी इसका यूज किसी भी गेम के लिए कर सकते हैं. यह ऑफर 10 नवंबर 2027 तक लागू रहेगा. इसके अलावा Logitech ने 19 नवंबर को अपने अमेरिकी ऑफिस से एक लाइव स्ट्रीम गेमिंग इवेंट आयोजित करने की भी योजना बनाई है.

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1.25 करोड़ अमेरिकी गेमर्स बदल सकते हैं ऑफिस का शेड्यूल

GTA 6 के लिए छुट्टी लेने या काम और पढ़ाई का समय बदलने की तैयारी करने वालों की संख्या भी काफी बड़ी है. सर्वे के मुताबिक, अमेरिका में करीब 8 फीसदी युवा गेमर्स इस गेम के लिए अपने काम या पढ़ाई के शेड्यूल में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं. देश के गेमिंग यूजर्स के आधार पर यह संख्या लगभग 1.25 करोड़ तक पहुंच सकती है.

GTA 6 के लिए शहरों से इंटरनेट कंपनियों तक खास तैयारी

मियामी में GTA 6 के प्रमोशन के लिए 39 लाख डॉलर खर्च किए जा रहे हैं. वहीं Miami Heat एक मैच के लिए अपना नाम Vice City Heat रखेगी. वहीं दूसरी ओर गेम के प्रीलोड से ब्रिटेन में इंटरनेट ट्रैफिक का रिकॉर्ड टूट गया है. GTA 6 के लिए अमेरिका की Xfinity ने यूजर्स को 15 दिनों के लिए 2Gbps तक की डाउनलोड स्पीड देने का ऑफर पेश किया है.

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