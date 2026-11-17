Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ये सभी रिवॉर्ड्स एयरटेल ऐप से आसानी से क्लेम करें.

Airtel Rewards : आजकल मोबाइल रिचार्ज कराने पर इंटरनेट डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स को अपने साथ जोड़े रखने के लिए नए-नए फायदे भी दे रही हैं. इसी बीच Airtel ने भी अपने यूजर्स के लिए एक खास पहल की है. कंपनी अपने Airtel Insider प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे कई ऑफर्स लेकर आई है, जिनकी कुल वैल्यू 30 हजार रुपये से ज्यादा बताई जा रही है.

इन फायदों में शॉपिंग या एंटरटेनमेंट ही नहीं पढ़ाई, हेल्थ और गैजेट्स से जुड़े ऑफर्स भी शामिल हैं. इन ऑफर्स के लिए कंपनी ने कई पार्टनर ब्रांड्स के साथ हाथ मिलाया है. तो आइए जानते हैं कि Airtel Insider पर क्या खास ऑफर्स मिल रहे हैं और ऑफर्स कैसे क्लेम करें.

Airtel Insider पर मिल रहे हैं ये खास ऑफर्स

Airtel ने अपने यूजर्स के लिए Duolingo, Croma, Pocket FM, Cinepolis और Apollo 24/7 जैसे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की है. इन पार्टनरशिप के तहत अलग-अलग कैटेगरी में फायदे दिए जा रहे हैं. लर्निंग कैटेगरी में Airtel यूजर्स को 12 महीने का Super Duolingo सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. इसकी कीमत 3,120 रुपये बताई गई है. इस पेड प्लान में यूजर्स बिना एड और रुकावटों के भाषा सीखने वाले लेसन यूज कर सकते हैं.

वहीं गैजेट्स की खरीदारी करने वालों के लिए भी एक ऑफर है. Airtel Insider के जरिए कुछ iPhone 15, iPhone 16 और iPhone 17 मॉडल पर Croma और Apple के माध्यम से 23,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है, हालांकि यह छूट सिर्फ कुछ योग्य iPhone वेरिएंट पर ही लागू होगी.

यह भी पढ़ें - Smartphone Price Hike : दिवाली के बाद महंगे हुए फोन, Samsung-Xiaomi ने बढ़ाए 4 हजार तक दाम

मूवी टिकट से लेकर हेल्थ तक के फायदे

एंटरटेनमेंट के शौकीन यूजर्स को Pocket FM Premium का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. इसके अलावा Cinepolis पर दो मूवी टिकट खरीदने पर तीसरा टिकट फ्री पाने का ऑफर भी मिल रहा है. इस ऑफर में अधिकतम 150 रुपये तक का फायदा मिलेगा. Airtel Postpaid यूजर्स के लिए Cinepolis का एक अलग ऑफर भी है. इसके तहत 1,500 रुपये या उससे ज्यादा के फूड और बेवरेज ऑर्डर पर 300 रुपये की छूट मिलेगी. हेल्थ और वेलनेस कैटेगरी में यूजर्स को Apollo 24/7 के जरिए छह महीने की Apollo Circle मेंबरशिप का फायदा मिलेगा.

Airtel Insider के ऑफर्स कैसे क्लेम करें?

इन रिवॉर्ड्स का फायदा लेने के लिए Airtel मोबाइल और Airtel Home यूजर Airtel ऐप पर जा सकते हैं. इसके लिए ऐप खोलकर Airtel Insider सेक्शन में जाना होगा. यहां उपलब्ध ऑफर्स देखने के बाद अपनी पसंद का रिवॉर्ड चुनना होगा और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक उसे रिडीम करना होगा. हर ऑफर की वैलिडिटी और पात्रता की शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं. कंपनी आने वाले समय में Airtel Insider पर और भी ब्रांड्स को जोड़ने की योजना बना रही है.

यह भी पढ़ें - Apple Phone: iPhone 18 और 18e में मिल सकते हैं नए फीचर्स, जानें कीमत