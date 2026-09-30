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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब 24 घंटे काम करेगा AI, OpenAI ने लॉन्च किए ऑलवेज-ऑन Dots एजेंट

अब 24 घंटे काम करेगा AI, OpenAI ने लॉन्च किए ऑलवेज-ऑन Dots एजेंट

OpenAI ने DevDay 2026 में Dots नाम के नए AI एजेंट पेश किए हैं, साथ ही कंपनी ने GPT-6.1 Sol मॉडल भी लॉन्च किया है. जानिए OpenAI के इन नए AI एजेंट्स और मॉडल में क्या खास है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 30 Sep 2026 07:40 PM (IST)
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OpenAI ने DevDay 2026 में ऐसे AI एजेंट पेश किए हैं, जो यूजर के किसी गोल पर लगातार काम कर सकते हैं. कंपनी ने इन एजेंट्स को Dots नाम दिया है. ये अपने क्लाउड कंप्यूटर पर चलते हैं और जरूरत के मुताबिक बैकग्राउंड में काम जारी रख सकते हैं. इसके साथ ही OpenAI ने GPT-6.1 Sol मॉडल भी पेश किया है, जिसे कंपनी ने कम कीमत में करीब फ्लैगशिप स्तर की क्षमता देने वाला मॉडल बताया है. 

क्या हैं OpenAI के Dots AI एजेंट?

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Dots ऐसे AI एजेंट हैं जो GPT-6 Astra पर आधारित हैं. OpenAI के मुताबिक, ये यूजर के तय किए गए गोल की दिशा में चौबीसों घंटे काम कर सकते हैं. खास बात यह है कि इन्हें 4,000 से ज्यादा ऐप्स से जोड़ा जा सकता है. ये जुड़े हुए ऐप्स से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर यूजर की पसंद को समझ सकते हैं और बैकग्राउंड में रिसर्च भी कर सकते है, फिलहाल रिसर्च के दौरान जुड़े ऐप्स में Dots को सिर्फ पढ़ने की अनुमति दी जा सकती है. यूजर अपने Dots को ChatGPT के अलावा Slack और Microsoft Teams के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 

यूजर तय करेगा AI का काम 

OpenAI ने Dots में यूजर कंट्रोल का ऑप्शन भी रखा है. यूजर अपने हिसाब से नियम तय कर सकता है कि एजेंट किन कामों को खुद कर सकता है. वहीं कुछ सेंसिटिव काम हमेशा यूजर के कंट्रोल में रहेंगे. जैसे पासवर्ड बदलने का काम Dots अपने आप नहीं करेंगे. कंपनी एंटरप्राइज के लिए विशेषज्ञ Dots की भी टेस्टिंग कर रही है. इनमें खरीदारी और इनवॉइस प्रोसेसिंग जैसे तय कामों के लिए अलग एजेंट शामिल हैं. OpenAI, Microsoft के साथ मिलकर इन एजेंट्स को Agent 365 के जरिए एंटरप्राइज सुरक्षा और प्रबंधन सिस्टम से जोड़ने पर भी काम कर रहा है. 

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GPT-6.1 Sol भी हुआ लॉन्च

Dots के साथ OpenAI ने GPT-6.1 Sol भी पेश किया है. कंपनी के अनुसार, यह GPT-6 Sol का अपग्रेड है और एजेंटिक कोडिंग, कंप्यूटर इस्तेमाल और प्रोफेशनल कामों में GPT-6 Astra के करीब पर्फोमेन्स दे सकता है. इसकी कीमत GPT-6 Astra के मुकाबले पांचवें हिस्से तक है. GPT-6.1 Sol के लिए इनपुट की कीमत 2 डॉलर प्रति 10 लाख टोकन और आउटपुट की कीमत 10 डॉलर प्रति 10 लाख टोकन रखी गई है. वहीं GPT-6 Astra के लिए यही कीमतें 10 डॉलर और 50 डॉलर हैं. 

ChatGPT में और क्या बदला?

OpenAI ने टीमों के लिए ChatGPT Space लॉन्च किया है, जहां ChatGPT और Dots शेयर फाइलों साथ ही जानकारी पर साथ काम कर सकते हैं. डेवलपर्स अब ChatGPT में प्लगइन एक्सटेंशन, इंटरैक्टिव पैनल और फाइल व्यूअर बना सकेंगे. इसके अलावा Agents API में कंप्यूटर इस्तेमाल के साथ OpenAI ने Slack और Teams में @ChatGPT इंटीग्रेशन, 16 पार्टनर टूल्स में Sign in with ChatGPT और 32 पार्टनर्स वाले OpenAI Marketplace की भी घोषणा की है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 30 Sep 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
OpenAI TECH NEWS HINDI Dots AI Agents GPT-6.1 Sol OpenAI DevDay 2026
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