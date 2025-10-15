ChatGPT में आएगा यह धांसू फीचर, WhatsApp और Telegram की हो सकती है छुट्टी!

OpenAI अपने AI चैटबॉट ChatGPT को एक ऐसे धांसू फीचर से लैस करने की सोच रही है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पसीने छुड़ा देगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी धीरे-धीरे ChatGPT को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देगी और इसके लिए वह डायरेक्ट मैसेज (DM) फीचर पर काम कर रही है. यह फीचर आने के बाद यूजर्स ChatGPT में आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे. इस कदम के पीछे कंपनी का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग ऐप्स को टक्कर देना है.

बीटा वर्जन में स्पॉट किया गया फीचर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ताजा फीचर को केलपिको या केलपिको रूम्स नाम दिया गया है और एंड्रॉयड के लिए ChatGPT के बीटा वर्जन में देखा गया है. ऐसा ही एक फीचर OpenAI की आईफोन पर उपलब्ध सोरा ऐप में मिलता है, जहां यूजर वीडियो प्रोजेक्ट्स पर बातचीत करने के लिए एक-दूसरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. अगर ChatGPT में यह फीचर आता है तो यह सिर्फ AI असिस्टेंट न रहकर क्रिएटर, प्रोफेशनल्स और डेवलपर्स के लिए एक कॉलेब्रेटिव वर्कस्पेस बन जाएगा.

ग्रुप चैट का भी मिल सकता है ऑप्शन

डायरेक्ट मैसेज के अलावा इस फीचर में ग्रुप चैट क्रिएट करने का ऑप्शन भी मिल सकता है. हालांकि, अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस चैटबॉट पर किए जाने वाले मैसेज एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड होंगे या नहीं. व्हाट्सऐप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसी ऐप्स पर एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन मिलता है, जो यूजर्स के भरोसे के लिए जरूरी है.

लगातार बढ़ रही है ChatGPT की फंक्शनलिटी

DM फीचर आने की खबरें ऐसे समय में आई हैं, जब OpenAI लगातार ChatGPT की फंक्शनलिटी बढ़ाने पर काम कर रही है. कुछ दिन पहले ही कंपनी ने ऐप्स SDK पेश किया था, जो डेवलपर्स को ChatGPT में ही कस्टम AI-पावर्ड ऐप्स बनाने की सुविधा देता है. इसके अलावा ऑटोनोमस एजेंट भी पेश किए गए थे, जो यूजर्स के तौर पर वेब ब्राउजिंग, फॉर्म भरने और मुश्किल ऑनलाइन काम करने में सक्षम हैं.

