Elon Musk के नाम पर चल रहा है स्कैम, ऐसा वीडियो दिखते ही हो जाएं अलर्ट
AI के आने के बाद साइबर क्राइम और तेजी से बढ़ने लगे हैं. स्कैमर्स एआई की मदद से मशहूर हस्तियों के फर्जी वीडियो बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं.
पिछले कुछ समय से साइबर क्राइम की संख्या बढ़ी है. AI आने के बाद इनमें और तेजी देखी गई है. स्कैमर्स AI की मदद से ऐसे वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिन्हें देखकर असली और नकली का अंतर पता नहीं चलता. ऐसा ही एक स्कैम इन दिनों अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के नाम पर चल रहा है. मस्क का एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों से अपनी कंपनी न्यूरालिंक, स्पेसएक्स और ग्रोक आदि में निवेश करने की मांग कर रहे हैं. कई लोग इस वीडियो पर भरोसा कर अपना पैसा गंवा चुके हैं.
यूट्यूब और फेसबुक समेत कई जगह शेयर हो रहा वीडियो
मस्क के नाम पर शेयर किए जा रहे वीडियो में एक वेबसाइट बताई गई है, जिसके जरिए मस्क की कंपनियों में निवेश का दावा किया जा रहा है. यह वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है. कई लोग इस वीडियो पर भरोसा कर अपने पैसे भी गंवा चुके हैं. वॉशिंगटन की एक महिला इस स्कैम में 63,000 डॉलर गंवा चुकी है. इसी तरह अमेरिका का ही एक और व्यक्ति अपनी मोटी कमाई ऐसे स्कैम में साइबर अपराधियों के हाथ में सौंप चुका है.
एक नहीं, ऐसे अनेक मामले
एलन मस्क के सैंकड़ों एआई-जनरेटेड वीडियो और दर्जनों फर्जी वेबसाइट के स्कैमर्स लोगों की कमाई लूटने के चक्कर में है. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. ये सभी वीडियो एआई से बने हुए हैं और इनमें मस्क की आवाज को क्लोन किया गया है, जिससे ये असली जैसे दिखते हैं. इसलिए ऐसे किसी भी वीडियो पर भरोसा न करें. अगर कोई संदिग्ध या अनजान व्यक्ति आपको वीडियो या मैसेज के जरिए निवेश की सलाह देता है तो सतर्क रहने की जरूरत है. यह आपको स्कैम में फंसाने की चाल हो सकती है.
