ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान सुरक्षित रहना है तो फॉलो करें ये टिप्स, नहीं रहेगा फ्रॉड का खतरा

इन दिनों लगभग हर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है. इस दौरान सामान काफी सस्ता हो जाता है और लोग खूब शॉपिंग करते हैं. इसे देखते हुए स्कैमर्स भी एक्टिव हो जाते हैं और वो फर्जी वेबसाइट या दूसरे तरीकों से लोगों को चूना लगाने की कोशिश में रहते हैं. हाल ही में 2,000 से ज्यादा असली लगने वाली फर्जी वेबसाइट्स का पता लगा है, जहां लोगों से सेल का लालच देकर पैसा लूटा जा रहा था. ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सतर्क रहने की जरूरत है. आज हम आपको ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान सुरक्षित रहने की टिप्स बताने जा रहे हैं.

केवल भरोसेमंद वेबसाइट से करें शॉपिंग

ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमेशा भरोसेमंद वेबसाइट पर ही जाएं. मैसेज में आए लिंक या सोशल मीडिया पर दिखे लुभावने ऑफर के लालच में किसी नई या संदिग्ध लगने वाली वेबसाइट पर शॉपिंग करने से बचें.

URL में लॉक आइकन को देखें

अगर आपको किसी वेबसाइट पर डाउट है तो हमेशा उसके URL को ध्यान से देखें. असली वेबसाइट के URL में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और इसमें लॉक आइकन भी नजर आएगा. लॉक आइकन का मतलब है कि साइट पर सिक्योर सॉकेट लेयर एनक्रिप्शन लगा है, जिससे आपका डेटा अनएनक्रिप्टेड साइट से ज्यादा सुरक्षित है.

डेबिट कार्ड से न करें शॉपिंग

ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मोबाइल पेमेंट ऐप या क्रेडिट कार्ड का ही यूज करें. कभी भी डेबिट कार्ड से शॉपिंग न करें. अगर डेबिट कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो साइबर क्रिमिनल्स को आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल मिल जाएगी, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा.

पब्लिक वाई-फाई पर शॉपिंग न करें

अगर आप कैफे, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर हैं और पब्लिक वाई-फाई का यूज कर रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करने से बचें. इसकी वजह यह है कि पब्लिक वाई-फाई में सेफ्टी कम होती है और इसके जरिए होने वाली ट्रांजैक्शंस को हैक किया जा सकता है. इसलिए हमेशा सिक्योर्ड कनेक्शन से ही शॉपिंग करें.

