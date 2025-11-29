क्रिएटर्स की बल्ले-बल्ले, अब मिलेगी ज्यादा रीच, इंस्टाग्राम ले आई यह धाकड़ फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप क्रिएटर हैं तो अब पहले से ज्यादा लोगों तक अपना कंटेट पहुंचा पाएंगे. दरअसल, इंस्टाग्राम में पांच भारतीय भाषाओं के लिए एआई ट्रांसलेशन का फीचर आ गया है. साथ ही क्रिएटर को भारतीय भाषाओं के नए फॉन्ट भी मिलेंगे. इससे इंस्टाग्राम की एक्सेसबिलिटी तो बेहतर होगी ही, साथ ही ऐप ज्यादा लोकल नजर आएगी. जानकारी के लिए बता दें कि भारत इंस्टाग्राम की सबसे बड़ी और सबसे एक्टिव मार्केट्स में से एक है.

अब इन भाषाओं में एआई से ट्रांसलेट हो जाएगा कंटेट

इंस्टाग्राम की पहली अपडेट ट्रांसलेशन से जुड़ी हुई है.अभी तक ऐप में सिर्फ इंग्लिश, स्पैनिश, पुर्तगाली और हिंदी भाषा में मेटा एआई ट्रांसलेशन का फीचर था. अब इसे एक्सपैंड करते हुए मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ के लिए ट्रांसलेशन फीचर को रोल आउट कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अगर कोई क्रिएटर हिंदी में रील रिकॉर्ड करता है तो वो मेटा एआई की मदद से इसे तुरंत बंगाली, मराठी, कन्नड़ या तमिल आदि भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकेगा, जिससे उसे नए व्यूअर्स के पास पहुंचने का भी मौका मिलेगा. इंस्टाग्राम का कहना है कि ट्रांसलेशन के बाद भी आपकी वॉइस क्वालिटी ऑरिजनल रहेगी इसमें लिप-सिंक करने का भी फीचर मिलेगा.

एडिटिंग टूल में आए नए फॉन्ट्स

एआई ट्रांसलेशन के अलावा इंस्टाग्राम के एडिटिंग टूल्स में नए इंंडियन फॉन्ट्स भी आए हैं और यूजर को देवनागरी के अलावा बंगाली और असमी स्क्रिप्ट्स में नए फॉन्ट्स मिलेंगे. इसका मतलब है कि इंग्लिश की तरह अब भारतीय भाषाओं के क्रिएटर भी कैप्शन और टेक्स्ट को नए स्टाइल में लिख सकेंगे. अगर आपके फोन में इंडियन लैंग्वेज सेट है तो इंस्टाग्राम सबसे पहले इन्हीं फॉन्ट्स को दिखाएगी. अगले कुछ दिनों में इस फीचर को एंड्रॉयड यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा. वहीं आईफोन यूजर्स को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

