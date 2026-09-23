पैदल चलने के लिए कौन-सा Navigation App है सबसे बेस्ट? जानिए सच्चाई

आज के समय में ज्यादातर लोग किसी अनजान जगह पर पहुंचने के लिए स्मार्टफोन में नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल करते हैं. आमतौर पर Google Maps का इस्तेमाल कार या बाइक से सफर करने के लिए किया जाता है लेकिन इसमें पैदल चलने वालों के लिए भी खास नेविगेशन मोड मौजूद है. हालांकि, अगर आपका मकसद सिर्फ किसी जगह तक पैदल पहुंचना नहीं बल्कि हाइकिंग या फिटनेस वॉक को ट्रैक करना है तो कुछ दूसरे ऐप ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं.

शहर में पैदल चलने के लिए Google Maps

अगर आप किसी शहर, बाजार या अनजान इलाके में पैदल किसी जगह तक पहुंचना चाहते हैं तो Google Maps एक उपयोगी विकल्प है. खासतौर पर तब, जब आप कार से किसी स्थान तक पहुंचे हों लेकिन गाड़ी को बिल्कुल डेस्टिनेशन के बाहर पार्क न कर पाएं.

ऐसी कंडिशन में Google Maps में ड्राइविंग से Walking मोड पर स्विच किया जा सकता है. ऐप पैदल चलने के लिए रास्ता और अनुमानित समय दिखाता है. जरूरत पड़ने पर यूजर अपनी पसंद के हिसाब से रास्ते में बदलाव भी कर सकता है. शहर में पैदल नेविगेशन के लिए Google Maps को Reddit यूजर्स के बीच भी अच्छा समर्थन मिला है.

जंगल और हाइकिंग ट्रेल के लिए AllTrails

अगर आपका इस्तेमाल शहर की सड़कों तक सीमित नहीं है और आप पहाड़, जंगल या नेशनल पार्क में पैदल घूमना चाहते हैं तो AllTrails अलग तरह का ऑप्शन है. यह खास तौर पर आउटडोर ट्रेल्स के लिए बनाया गया है.

ऐप में दुनिया भर में 5 लाख से ज्यादा चिह्नित ट्रेल्स मौजूद हैं. इनमें ट्रेल की लोकेशन, कठिनाई का लेवल और फोटोज जैसी जानकारी मिलती है. यूजर अपनी फोटोज भी शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा GPS के जरिए ट्रेल तक पहुंचने के लिए ड्राइविंग दिशा, रास्ते में मौजूद खास जगहों और वॉक की दूरी व समय को ट्रैक करने जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

AllTrails का फ्री वर्जन उपलब्ध है जबकि प्रीमियम वर्जन में प्रिंटेड मैप और लाइव ट्रेल कंडीशन अपडेट जैसे एक्सट्रा सुविधाएं मिलती हैं. हालांकि, कुछ यूजर्स ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कैंसल करने के प्रोसेस को साफ नहीं बताया है.

फिटनेस वॉकिंग के लिए Map My Walk

अगर पैदल चलना आपके लिए एक्सरसाइज या फिटनेस का हिस्सा है तो Map My Walk ज्यादा कारगर साबित हो सकता है. यह GPS की मदद से वॉक को रियल टाइम में ट्रैक करता है और बाद में दूरी व समय जैसी जानकारी भी दिखाता है.

इसके अलावा ऐप में स्पीड, ऊंचाई, कैलोरी बर्न और हार्ट रेट जैसे फिटनेस मेट्रिक्स भी मिलते हैं. यूजर डेली स्टेप गोल भी सेट कर सकता है. हालांकि, लगातार ट्रैकिंग के लिए ऐप को फोन पर खुला रखना पड़ सकता है जिससे बैटरी की खपत बढ़ सकती है.

आपकी जरूरत के हिसाब से बदलता है सही ऐप

इसलिए पैदल चलने के लिए किसी एक ऐप को हर कंडिशन में इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है. शहर की सड़कों पर नॉर्मल नेविगेशन के लिए Google Maps फायदेमंद है, वहीं जंगल और हाइकिंग ट्रेल्स के लिए AllTrails ज्यादा खास फीचर्स देता है. दूसरी ओर, अगर आपका फोकस वॉक को फिटनेस एक्टिविटी की तरह ट्रैक करने पर है तो Map My Walk काम आ सकता है.

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