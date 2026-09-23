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पैदल चलने के लिए कौन-सा Navigation App है सबसे बेस्ट? जानिए सच्चाई

पैदल चलने के लिए कौन-सा Navigation App सबसे सटीक है? Google Maps समेत कई ऐप्स का हुआ टेस्ट, सामने आया चौंकाने वाला नतीजा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 23 Sep 2026 12:29 PM (IST)
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आज के समय में ज्यादातर लोग किसी अनजान जगह पर पहुंचने के लिए स्मार्टफोन में नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल करते हैं. आमतौर पर Google Maps का इस्तेमाल कार या बाइक से सफर करने के लिए किया जाता है लेकिन इसमें पैदल चलने वालों के लिए भी खास नेविगेशन मोड मौजूद है. हालांकि, अगर आपका मकसद सिर्फ किसी जगह तक पैदल पहुंचना नहीं बल्कि हाइकिंग या फिटनेस वॉक को ट्रैक करना है तो कुछ दूसरे ऐप ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं.

शहर में पैदल चलने के लिए Google Maps

अगर आप किसी शहर, बाजार या अनजान इलाके में पैदल किसी जगह तक पहुंचना चाहते हैं तो Google Maps एक उपयोगी विकल्प है. खासतौर पर तब, जब आप कार से किसी स्थान तक पहुंचे हों लेकिन गाड़ी को बिल्कुल डेस्टिनेशन के बाहर पार्क न कर पाएं.

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ऐसी कंडिशन में Google Maps में ड्राइविंग से Walking मोड पर स्विच किया जा सकता है. ऐप पैदल चलने के लिए रास्ता और अनुमानित समय दिखाता है. जरूरत पड़ने पर यूजर अपनी पसंद के हिसाब से रास्ते में बदलाव भी कर सकता है. शहर में पैदल नेविगेशन के लिए Google Maps को Reddit यूजर्स के बीच भी अच्छा समर्थन मिला है.

जंगल और हाइकिंग ट्रेल के लिए AllTrails

अगर आपका इस्तेमाल शहर की सड़कों तक सीमित नहीं है और आप पहाड़, जंगल या नेशनल पार्क में पैदल घूमना चाहते हैं तो AllTrails अलग तरह का ऑप्शन है. यह खास तौर पर आउटडोर ट्रेल्स के लिए बनाया गया है.

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ऐप में दुनिया भर में 5 लाख से ज्यादा चिह्नित ट्रेल्स मौजूद हैं. इनमें ट्रेल की लोकेशन, कठिनाई का लेवल और फोटोज जैसी जानकारी मिलती है. यूजर अपनी फोटोज भी शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा GPS के जरिए ट्रेल तक पहुंचने के लिए ड्राइविंग दिशा, रास्ते में मौजूद खास जगहों और वॉक की दूरी व समय को ट्रैक करने जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

AllTrails का फ्री वर्जन उपलब्ध है जबकि प्रीमियम वर्जन में प्रिंटेड मैप और लाइव ट्रेल कंडीशन अपडेट जैसे एक्सट्रा सुविधाएं मिलती हैं. हालांकि, कुछ यूजर्स ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कैंसल करने के प्रोसेस को साफ नहीं बताया है.

फिटनेस वॉकिंग के लिए Map My Walk

अगर पैदल चलना आपके लिए एक्सरसाइज या फिटनेस का हिस्सा है तो Map My Walk ज्यादा कारगर साबित हो सकता है. यह GPS की मदद से वॉक को रियल टाइम में ट्रैक करता है और बाद में दूरी व समय जैसी जानकारी भी दिखाता है.

इसके अलावा ऐप में स्पीड, ऊंचाई, कैलोरी बर्न और हार्ट रेट जैसे फिटनेस मेट्रिक्स भी मिलते हैं. यूजर डेली स्टेप गोल भी सेट कर सकता है. हालांकि, लगातार ट्रैकिंग के लिए ऐप को फोन पर खुला रखना पड़ सकता है जिससे बैटरी की खपत बढ़ सकती है.

आपकी जरूरत के हिसाब से बदलता है सही ऐप

इसलिए पैदल चलने के लिए किसी एक ऐप को हर कंडिशन में इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है. शहर की सड़कों पर नॉर्मल नेविगेशन के लिए Google Maps फायदेमंद है, वहीं जंगल और हाइकिंग ट्रेल्स के लिए AllTrails ज्यादा खास फीचर्स देता है. दूसरी ओर, अगर आपका फोकस वॉक को फिटनेस एक्टिविटी की तरह ट्रैक करने पर है तो Map My Walk काम आ सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 23 Sep 2026 12:29 PM (IST)
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